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ФАС обеспокоена ростом цен на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обеспокоена резким ростом стоимости авиабилетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с поручением президента Владимира Путина служба в конце сентября запросила информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших авиакомпаний России.

«Компания "Аэрофлот" оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний антимонопольное ведомство ждет ответы в течение двух недель», — уточняется в сообщении.

В ФАС надеются, что другие авиакомпании в ближайшее время предоставят полные и исчерпывающие ответы.