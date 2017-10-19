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Часть дивидендов «Алросы» может пойти на огранку алмазов

Российскую алмазогранильную отрасль можно поддержать за счет части дивидендов «Алросы», заявил сегодня курирующий алмазодобытчика вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «В принципе, можно посмотреть на то, чтобы уменьшить объем дивидендов, и за счет этого предпринять эти меры [для возрождения ювелирной отрасли]. Я считаю это вполне возможным», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что правительство «не планирует осуществлять поддержку обрабатывающей отрасли за счет компании [«Алросы»] так таковой». «Мы не хотим, чтобы компания уменьшала эффективность своей деятельности, за счет этого развивала другие отрасли», - подчеркнул Трутнев. Целью поддержки огранки, отметил он, является увеличение добавочной стоимости от обработки алмазов на территории России, в частности в Якутии и на Дальнем Востоке.

Основу отечественная гранильной отрасли составляют долгосрочные клиенты «Алросы» (крупнейшие из них - смоленский «Кристалл», «Руиз даймондс» Льва Леваева, якутский «ЭПЛ Даймондс»). Она испытывает проблемы с конкурентоспособностью из-за особенностей российского налогового режима и высокой по сравнению с Индией себестоимости производства. Ситуация обострилась после отмены в сентябре 2016 г. экспортной пошлины на алмазы (она составляла 6,5%) в соответствии с условиями присоединения к ВТО, после чего условия для российских и зарубежных производителей бриллиантов стали одинаковыми.

Сейчас отечественные огранщики, на которых приходится около 10% сбыта «Алросы», получают от компании отсрочки по уплате НДС и 50% стоимости ежемесячного контракта, но этой меры, по их мнению, недостаточно. Минфин разработал и внес в правительство дорожную карту поддержки огранки, основные меры - отмена НДС и увеличение продаж на внутренний рынок наиболее рентабельных для обработки алмазов (объемом свыше 4 грейнеров, доля которых в добыче всего 2%).

По итогам 2016 г. «Алроса» выплатила в виде дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО, увеличив отчисления акционерам более чем в четыре раза до 65,8 млрд руб.

У России в лице Росимущества 33% акций «Алросы», Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float компании - около 34%. Среди крупных миноритариев «Алросы» - фонды East Capital и Genesis, а также РФПИ и суверенные фонды Саудовской Аравии.