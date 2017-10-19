Суд признал банкротом оператора Moscow Duty Free в аэропорту «Шереметьево»
Арбитражный суд Московской области признал банкротом «Аэроферст», управлявший магазинами Moscow Duty Free в международном аэропорту «Шереметьево», передает «РИА Новости». В отношении компании суд открыл конкурсное производство.
Суд ввел наблюдение в компании еще в апреле этого года по исковому заявлению Taviz Holding. На тот момент долг «Аэроферста» перед этой компанией оценивался в 2 млрд руб. Временным управляющим «Аэроферста» был назначен арбитражный управляющий Дмитрий Гаранин.
Во время наблюдения суд включил в реестр требований кредиторов также 466 млн руб. долга перед Taviz Holding. Помимо этого кредиторами «Аэроферста» являются Сбербанк (долг - 2,9 млрд руб.) и ВТБ (долг - около 3 млрд руб.).