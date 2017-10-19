Бизнес

Новости

Медведев: России пора «слезть с иглы» импортных селекционных материалов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что российский агропромышленный комплекс на данный момент зависит от поставок импортных селекционных материалов. По его словам, Россия «довольно плотно» сидит «на игле» из-за границы.

По его словам, такой зависимости быть не должно. «Мы об этом неоднократно говорили, в том числе когда принимали федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на период с 2017 по 2025 гг.», — отметил он на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России».

Медведев также отметил, что на данный момент государство субсидирует создание селекционно-семеноводческих, селекционно-генетических центров, но денег на эти нужды все равно не хватает. Он предложил подумать правительству, как можно заинтересовать бизнес, «чтобы деньги инвестировались не только в само аграрное производство, не только в технику, посевной материал, но и в науку».