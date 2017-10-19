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Бизнес
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Медведев: России пора «слезть с иглы» импортных селекционных материалов

РИА Новости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что российский агропромышленный комплекс на данный момент зависит от поставок импортных селекционных материалов. По его словам, Россия «довольно плотно» сидит «на игле» из-за границы.

По его словам, такой зависимости быть не должно. «Мы об этом неоднократно говорили, в том числе когда принимали федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на период с 2017 по 2025 гг.», — отметил он на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России».

Медведев также отметил, что на данный момент государство субсидирует создание селекционно-семеноводческих, селекционно-генетических центров, но денег на эти нужды все равно не хватает. Он предложил подумать правительству, как можно заинтересовать бизнес, «чтобы деньги инвестировались не только в само аграрное производство, не только в технику, посевной материал, но и в науку».

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Бизнес
Новости

Ткачев не ожидает изменения цен на томаты в связи с импортом из Турции

ТАСС/Ведомости
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Импорт турецких томатов не повлияет на российских производителей и цены, считает министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. «Мы каждый год импортируем томатов порядка 500 000 т. Турецкие партнеры поставят на российский рынок только 50 000 т. Мы импортируем томаты из Марокко, Азербайджана, Узбекистана и других стран. География поставок большая. Уверен, что такая небольшая партия не повлияет ни на ценообразование, ни на объемы», — сказал министр.

Он отметил, что государство продолжит поддерживать российских производителей. «Мы продолжаем поддерживать отечественное строение теплиц, мы будем поддерживать и развитие мелких собственников в этом направлении», — сказал Ткачев.

Ранее сообщалось, что четыре турецких предприятия получили разрешение на поставки томатов в Россию. Им разрешили импортировать 50 000 т помидоров. Сейчас готовятся и согласуются необходимые изменения нормативно-правовой базы, чтобы поставки могли начаться с 1 декабря.

Политика
Новости

Абдулатипов стал спецпредставителем президента России по сотрудничеству с Каспием

Интерфакс
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Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова специальным представителем главы государства по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. Соответствующий указ был размещен на интернет-портале правовой информации.

Путин принял отставку Абдулатипова с поста главы республики 3 октября. Заявление Абдулатипов подал по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.

Абдулатипов был главой республики с сентября 2013 г.

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Экономика
Новости

Карелия первой признала нехватку денег на выполнение майских указов

РБК/Ведомости
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Минфин Карелии признал, что республике не хватает денег на повышение зарплат бюджетникам в 2017 г. в рамках выполнения майских указов президента. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ регионального ведомства. Регион официально попросил помощи у премьер-министра Дмитрия Медведева и Минфина России.

На 1 октября 2017 г. в Карелии обнаружилась нехватка собственных средств в размере 97,4 млн руб. на повышение зарплат медработникам, следует из письма заместителя министра здравоохранения региона Натальи Хоровой на имя главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Все остальные регионы подтвердили обеспеченность средствами для выполнения президентского указа по медработникам.

Ранее сообщалось, что Минздраву не хватает 266 млрд руб. на зарплаты врачам и медперсоналу. По указу президента Владимира Путина в 2017 г. зарплата врачей должна составить 180% средней по экономике региона, где они работают, среднего и младшего медицинского персонала — 90 и 80%, а в 2018 г. — 200, 100 и 100%.

Политика
Новости

Путин: западные СМИ «не заметили» полного уничтожения химоружия в России

РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин заявил, что ведущие западные СМИ не обратили внимания на полное уничтожение химического оружия Россией.

Об этом он сказал на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин напомнил, что о полной ликвидации химического оружия в России стало известно в конце сентября этого года. По его мнению, таким образом Россия внесла существенный вклад в укрепление международной безопасности.

«Ведущие западные СМИ предпочли этот факт замолчать, не заметили. В Канаде где-то там промелькнуло один раз, и все, и все затихло», — добавил он, отметив, что тем количеством химического оружия, что имела Россия, можно было не один раз уничтожить все живое на Земле.

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Стиль жизни
Новости

Тверская улица в Новый год станет пешеходной

Интерфакс/Ведомости
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В период с 31 декабря по 2 января Тверская улица в Москве будет закрыта для автомобилей, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. «Впервые на Новый год 31 декабря, 1 и 2 января мы хотим сделать Тверскую улицу пешеходной. Принято решение, что на ней развернется театральное действие, различные инсталляции, запланирована анимационная программа», — сказал Немерюк.

Праздничные мероприятия также будут проходить на улице Охотный ряд и на Театральном проезде. Кроме того, специальная праздничная программа будет организована на площадках вдоль Садового кольца. Немерюк рассказал, что в этом году в пятый раз пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество», который развернется на 69 площадках.

Ранее сегодня сообщалось, что Москва заметно — почти на треть, до 930 млн руб. — сократит затраты на празднование Нового года. Сэкономить удастся за счет конструкций и арт-объектов, уже установленных на улицах для городских праздников. Новогоднее оформление Москвы в прошлом году стало поводом для скандала: с учетом украшения столица потратила на Новый год 7 млрд руб.

Как украшают Москву к Новому году

Политика
Новости

Путин не нашел альтернативы ООН как основе мирового порядка

Ведомости
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ООН с ее «универсальной легитимностью» должна остаться основой мирового порядка, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» «Мир будущего: через столкновение к гармонии».

«ООН нет альтернативы сегодня, - сказал российский президент. - Что касается права вето в Совете безопасности, которое также пытаются поставить под сомнение... Напомню, что этот механизм задумывался как способ избежать прямого столкновения самых могущественных держав, как гарантия против произвола и авантюр».

По словам Путина, реформы ООН нужны, но они должны быть эволюционными и проходить при поддержке большинства стран.

В сентябре реформировать ООН с повышением эффективности предложил президент США Дональд Трамп. Его декларацию не подписали более 60 государств, в том числе члены Совбеза ООН Россия, Франция и Китай.

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Политика
Новости

Путин назвал Крым, Каталонию и Косово примером двойных стандартов

Ведомости
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Президент России Владимир Путин назвал примером двойных стандартов Европы разное отношение к независимости края Косово, Каталонии и Крыма, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» «Мир будущего: через столкновение к гармонии».

«Насколько хрупкой может быть стабильность даже в благополучном, состоявшемся государстве, наглядно показывает ситуация в Испании. Кто мог ожидать, что дискуссия о статусе Каталонии, имеющая давнюю историю, выльется в такой острый политический кризис?» - заметил Путин.

«В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств. В этой связи не могу не отметить: раньше надо было думать об этом. В свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу. Зачем же нужно было так бездумно, исходя из конъюнктуры и желания угодить «старшему брату» из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово?» - спросил Путин.

«Напомню, что когда Крым, например, объявил о своей независимости, а затем, в результате референдума, и о присоединении к России, это уже почему-то не понравилось. А теперь вот Каталония. В другом регионе - Курдистан», - напомнил Путин. Это президент России назвал «ярчайшим примером» двойных стандартов, которые таят опасность для развития Европы.

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Бизнес
Новости

СМИ: «Роснефть» перевела из «Открытия» в МКБ 200 млрд рублей

Bloomberg/РБК/Ведомости
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«Роснефть» в июле перевела с баланса банка «ФК Открытие» сделки репо на сумму около 200 млрд руб., сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, средства были переведены в Московский кредитный банк (МКБ). «Роснефть» проводит через МКБ расчеты, в том числе с иностранными контрагентами, и держит там депозиты на миллиарды долларов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что связи «Роснефти» и МКБ существенно расширились после того, как компания попала под санкции.

Источник РБК подтвердил переход сделок репо с баланса «Открытия» в МКБ, но не уточнил сумму. «Роснефти» нужно было выбирать новый опорный банк, так как понимания по ситуации с «ФК Открытие» не было с зимы 2017 г. Выбрали МКБ», — говорит другой собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Летом Fitch снизило рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) с ВВ до ВВ-, прогноз по рейтингу «стабильный». У МКБ адекватные показатели качества активов, однако у банка значительный объем потенциально рисковых кредитов, сделок обратного репо, межбанковских кредитов и облигаций.

Политика
Новости

Путин рассказал о результатах усилий России в Сирии

Ведомости
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Россия действует в Сирии на основе международного права с учетом интересов всех сторон, заявил президент России Владимир Путин на панельной сессии дискуссионного клуба «Валдай» «Мир будущего: через столкновение к гармонии».

«Наши усилия, результативность которых совсем недавно коллеги ставили под сомнение, - скажу аккуратно, сегодня вселяют надежду... они оказались очень важными, профессиональными и ко времени», - сказал Путин. По его словам, Россия терпеливо, аккуратно, «взвешивая каждый шаг и слово», работает со всеми участниками мирного процесса, уважая их интересы.

«Сирийский опыт показывает, что самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права», - подчеркнул Путин.

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Бизнес
Новости

Суд признал банкротом оператора Moscow Duty Free в аэропорту «Шереметьево»

РИА Новости
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Арбитражный суд Московской области признал банкротом «Аэроферст», управлявший магазинами Moscow Duty Free в международном аэропорту «Шереметьево», передает «РИА Новости». В отношении компании суд открыл конкурсное производство.

Суд ввел наблюдение в компании еще в апреле этого года по исковому заявлению Taviz Holding. На тот момент долг «Аэроферста» перед этой компанией оценивался в 2 млрд руб. Временным управляющим «Аэроферста» был назначен арбитражный управляющий Дмитрий Гаранин.

Во время наблюдения суд включил в реестр требований кредиторов также 466 млн руб. долга перед Taviz Holding. Помимо этого кредиторами «Аэроферста» являются Сбербанк (долг - 2,9 млрд руб.) и ВТБ (долг - около 3 млрд руб.).

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Политика
Новости

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов не будет поддерживать Собчак

Ведомости
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Группа «Сумма» не будет поддерживать избирательную кампанию Ксении Собчак, сказал сегодня журналистам владелец группы Зиявудин Магомедов. По его словам, «Сумма» не получала предложений о поддержке кампании Собчак, но не готова ее оказать и в случае, если такое обращение поступит. «Группа не будет поддерживать никого из кандидатов», - отметил Магомедов.

Накануне Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост президента России в 2018 г. Затем в эфире «Дождя» она заявила, что «разговаривает с большим количеством бизнесменов» о финансировании. «У меня есть люди, которые готовы дать изначальное финансирование», - отметила она. Собчак призвала этих людей самих рассказать о своей поддержке публично.

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