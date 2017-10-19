Анонс «Ведомостей» на 20 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
теории нобелевского лауреата Ричарда Талера подтверждаются на российском рынке;
космические фабрики могут вскоре стать реальностью;
из-за ЦБ ужесточились правила банковской проверки малого бизнеса.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: художник и режиссер Ян Фабр рассказал в интервью, как держать внимание зрителей четыре часа без антракта
и статью на полосе «Комментарии»: как расценить решение Ксении Собчак участвовать в выборах.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».