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Анонс «Ведомостей» на 20 октября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

теории нобелевского лауреата Ричарда Талера подтверждаются на российском рынке;

космические фабрики могут вскоре стать реальностью;

из-за ЦБ ужесточились правила банковской проверки малого бизнеса.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: художник и режиссер Ян Фабр рассказал в интервью, как держать внимание зрителей четыре часа без антракта

и статью на полосе «Комментарии»: как расценить решение Ксении Собчак участвовать в выборах.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».