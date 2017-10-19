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Доля семьи Зюзиных в «Мечеле» снизилась до 50,1%

Доля семьи Зюзиных в компании «Мечел» сократилась с 55,04% до 50,1%. Calridge Limited Игоря Зюзина в октябре передала Veriotex Holdings Limited 4,93% уставного капитала компании в виде акций и GDR в счет погашения долга.

Пакет акций «Мечела» в размере 4,93% акций у Calridge купила Bonoro Limited, бенефициаром которой является дочь Ксения Зюзина.

В результате сделок Зюзин напрямую и через Calridge контролирует 26,47% обыкновенных акций «Мечела», еще 18,7% акций - у компании «Метхол» (принадлежит супруге предпринимателя и его детям). Через Bonoro Зюзин контролирует 4,93% акций компании.