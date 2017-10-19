Структура «Роснефти» заказала «Звезде» 10 арктических танкеров
Дочерняя компания «Роснефти» - «Роснефтефлот» - подписала с ООО «ССК "Звезда" договоры на строительство десяти арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 000 т каждый, сообщается в пресс-релизе нефтяной компании.
Помимо этого «Роснефтефлот» заключил договор с «Таймырнефтегазом» (структура Независимой нефтяной компании) о передаче этих танкеров в тайм-чартер сроком на 20 лет.
Танкеры будут использоваться для перевозки нефти с Пайяхского месторождения. Поэтапная передача танкеров «Роснефтефлота» начнется с 2023 г.