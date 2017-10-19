Структура «Роснефти» заказала «Звезде» 10 арктических танкеров

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РЖД готова предоставить скидку на перевозку зерна еще из шести регионов

«Российские железные дороги» готовы предоставить скидку в размере 10,3% на перевозку зерна еще из шести удаленных от портов регионов России. Об этом сообщил директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило.

Он напомнил, что с 1 октября до 1 июля РЖД ввела скидку в размере 10,3% на экспортную перевозку зерна из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей. Под действие скидки подпадают пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые.

«Насчет расширения областей — мы получили новый запрос от Минсельхоза. Они предложили нам рассмотреть возможность предоставить скидку еще дополнительно на шесть областей. Мы уже предварительно проработали этот вопрос и, в принципе, сможем предоставить эту скидку. Вопрос рассмотрели на рабочей группе на этой неделе, и затем он будет вынесен на решение правления компании», — сказал Шило.

По его словам, это позволит увеличить перевозки до 2,7 млн т. Шило не уточнил, каким именно регионам может быть предоставлена скидка, отметив, что речь идет о центральной России. Скидка будет введена также до 1 июля.