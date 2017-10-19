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Бизнес
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Структура «Роснефти» заказала «Звезде» 10 арктических танкеров

Ведомости
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Дочерняя компания «Роснефти» - «Роснефтефлот» - подписала с ООО «ССК "Звезда" договоры на строительство десяти арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 000 т каждый, сообщается в пресс-релизе нефтяной компании.

Помимо этого «Роснефтефлот» заключил договор с «Таймырнефтегазом» (структура Независимой нефтяной компании) о передаче этих танкеров в тайм-чартер сроком на 20 лет.

Танкеры будут использоваться для перевозки нефти с Пайяхского месторождения. Поэтапная передача танкеров «Роснефтефлота» начнется с 2023 г.

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Бизнес
Новости

РЖД готова продлевать скидку в 50% на перевозку белорусских нефтепродуктов

ТАСС
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РЖД может продлить скидку в размере 50% на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, рассказал ТАСС директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило.

По его словам, компания может перевозить не менее 5 млн т белорусских нефтепродуктов ежегодно.

В правительстве Белоруссии не комментируют эту информацию. По их мнению, вопрос относительно скидки относится к компетенции компаний.

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Политика
Новости

Путин рассказал о миссии следующего президента России

РИА Новости
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Президент России Владимир Путин назвал задачи, которые будут стоять перед следующим главой государства. По мнению Путина, будущий президент должен будет сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной.

«Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий. Оценки этих возможностей и их применения», — сказал Путин, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент добавил, что «мы должны укреплять обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается».

Бизнес
Новости

Доля семьи Зюзиных в «Мечеле» снизилась до 50,1%

Интерфакс
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Доля семьи Зюзиных в компании «Мечел» сократилась с 55,04% до 50,1%. Calridge Limited Игоря Зюзина в октябре передала Veriotex Holdings Limited 4,93% уставного капитала компании в виде акций и GDR в счет погашения долга.

Пакет акций «Мечела» в размере 4,93% акций у Calridge купила Bonoro Limited, бенефициаром которой является дочь Ксения Зюзина.

В результате сделок Зюзин напрямую и через Calridge контролирует 26,47% обыкновенных акций «Мечела», еще 18,7% акций - у компании «Метхол» (принадлежит супруге предпринимателя и его детям). Через Bonoro Зюзин контролирует 4,93% акций компании.

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Экономика
Новости

Правительство хочет повысить штрафы за неплатежи в системе «Платон»

Интерфакс
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Правительство внесло в Думу проект закона, предполагающий повышение штрафов за неуплату в системе «Платон» до 20 000 руб., передает «Интерфакс».

Согласно законопроекту штраф может быть повышен в четыре раза - с 5000 до 20 000 руб. (ст. 12.21.3 КоАП). Помимо этого появится возможность привлекать нарушителя к ответственности в течение полугода, а не двух месяцев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что увеличение штрафа будет стимулировать собственников транспортных средств соблюдать российское законодательство.

По мнению авторов законопроекта, сумма штрафа менее 20 000 руб. не будет давать должного результата.

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Бизнес
Новости

РЖД готова предоставить скидку на перевозку зерна еще из шести регионов

Интерфакс/Ведомости
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«Российские железные дороги» готовы предоставить скидку в размере 10,3% на перевозку зерна еще из шести удаленных от портов регионов России. Об этом сообщил директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило.

Он напомнил, что с 1 октября до 1 июля РЖД ввела скидку в размере 10,3% на экспортную перевозку зерна из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей. Под действие скидки подпадают пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые.

«Насчет расширения областей — мы получили новый запрос от Минсельхоза. Они предложили нам рассмотреть возможность предоставить скидку еще дополнительно на шесть областей. Мы уже предварительно проработали этот вопрос и, в принципе, сможем предоставить эту скидку. Вопрос рассмотрели на рабочей группе на этой неделе, и затем он будет вынесен на решение правления компании», — сказал Шило.

По его словам, это позволит увеличить перевозки до 2,7 млн т. Шило не уточнил, каким именно регионам может быть предоставлена скидка, отметив, что речь идет о центральной России. Скидка будет введена также до 1 июля.

Финансы
Новости

РБК сообщил о списании средств со счетов Шишханова и Гуцериева в Бинбанке

РБК/Ведомости
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Со счетов руководства и бенефициаров Бинбанка, в том числе Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева, списали средства в рамках проведения процедуры оздоровления, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Представитель регулятора отметил, что списание денег топ-менеджеров банка в рамках действующего законодательства произошло 13 октября, а уведомления об этом они получили в четверг, 19 октября. В Центробанке не раскрыли общий объем списанных средств.

Согласно закону о банкротстве, управляющие работники и контролирующие банк лица уведомляются о прекращении обязательств банка перед ними в течение пяти рабочих дней с даты утверждения плана участия. Списанию подлежат все деньги, находящиеся на счетах руководителей и контролирующих лиц, кроме их зарплаты и возмещений вреда жизни и здоровью.

4 октября ЦБ сообщил, что Бинбанк спишет часть субординированных обязательств, поскольку достаточность базового капитала банка упала ниже предельного значения в 5,125%. Экс-совладелец Бинбанка Микаил Шишханов в интервью «Ведомостям» говорил, что у него есть субординированные депозиты в банке на сумму «где-то $100 млн» и он готов их потерять. Бинбанк проходит процедуру оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября.

Стиль жизни
Новости

СКР подтвердил возбуждение дела о хищении 28 млн рублей у Этуша

ТАСС
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Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что ведется расследование уголовного дела о хищении денежных средств у актера Владимира Этуша.

Уголовное дело возбуждено против 59-летнего мужчины. «Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество)», - уточнила представитель СКР Юлия Иванова.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Этуша обманули в 2013 г. Он лишился сбережений в размере 28 млн руб., деньги у артиста взял мужчина, он обещал выгодно вложить их в швейцарский банк.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин объяснил назначение новых губернаторов

Ведомости
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Президент Владимир Путин объяснил назначение новых губернаторов тем, что в России необходимо создавать новый, молодой губернаторский корпус, который состоял бы из неравнодушных политиков. Президент подчеркнул, что ротационные процессы в стране не означают, что он недоволен предыдущими главами регионов.

«Я им очень благодарен за их работу, за их результаты», — сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

С начала года были досрочно уволены 16 губернаторов. Таким образом удовлетворяется запрос населения на обновление власти, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Как правило, в отставку уходили губернаторы, не демонстрировавшие очевидных успехов, не имевшие серьезной поддержки на федеральном уровне и не сумевшие урегулировать элитные конфликты в своих регионах.

Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 20 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

теории нобелевского лауреата Ричарда Талера подтверждаются на российском рынке;

космические фабрики могут вскоре стать реальностью;

из-за ЦБ ужесточились правила банковской проверки малого бизнеса.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: художник и режиссер Ян Фабр рассказал в интервью, как держать внимание зрителей четыре часа без антракта

и статью на полосе «Комментарии»: как расценить решение Ксении Собчак участвовать в выборах.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

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Политика
Новости

Барак Обама возвращается на политическую арену

Ведомости
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Бывший президент США Барак Обама возвращается на политическую арену, передает AFP.

Он собирается принять участие в двух мероприятиях, которые будут проводиться в поддержку кандидатов в губернаторы штатов Вирджиния и Нью-Джерси. Выборы губернаторов этих штатов будут проходить 7 ноября.

Как уточняет агентство, Обама выступит с поддержкой кандидатов от демократической партии.

Обама покинул президентский пост 20 января 2017 г. После этого он отдыхал в Калифорнии, на Гавайях и Виргинских островах. Также СМИ писали, что Обама начал работать над автобиографией.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Путин назвал справедливой цену на нефть выше $50 за баррель

ТАСС/Ведомости
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Президент Владимир Путин заявил, что Россию устраивает цена на нефть выше $50 за баррель, установившаяся в результате сделки ОПЕК+. «Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК и прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей — и цена держится стабильно за $50. Мы считаем это справедливой ценой. Нас вполне устраивает. Это результат нашей совместной работы», — сказал Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По данным на 19.35 мск, нефть Brent торговалась на Интерконтинентальной бирже на уровне $57,19 за баррель (-1,679%). Нефть WTI подешевела на 1,304% до $51,37 за баррель.

В сентябре страны ОПЕК добывали 32,65 млн баррелей нефти в сутки, что почти сопоставимо с уровнем августа (32,64 млн), говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В организации считают, что соглашение о сокращении добычи в прошлом месяце выполнялось на 88%.

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