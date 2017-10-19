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РЖД готова продлевать скидку в 50% на перевозку белорусских нефтепродуктов

РЖД может продлить скидку в размере 50% на перевозку белорусского мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, рассказал ТАСС директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило.

По его словам, компания может перевозить не менее 5 млн т белорусских нефтепродуктов ежегодно.

В правительстве Белоруссии не комментируют эту информацию. По их мнению, вопрос относительно скидки относится к компетенции компаний.