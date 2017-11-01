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«Газпром» построил больше половины «Силы Сибири»

Интерфакс/Ведомости
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«Газпром» построил больше половины - 1120 км из 2158 км - линейной части первой очереди магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири», сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Сегодня на строительстве "Силы Сибири" задействовано 15 000 человек и более 6000 единиц техники. Завезено около 2000 км труб большого диаметра, и до конца года мы будем полностью укомплектованы трубой для первоочередного участка газопровода протяженностью 2158 км. На текущий момент пройден "экватор" - построено 1120 км "Силы Сибири". Сварено в нитку 1348 км трубы. По итогам года будет построено около 1340 км газопровода», - сказал он.

«И у нас, и у китайских партнеров есть абсолютная уверенность и четкое понимание, что [поставки газа в Китай] начнутся в намеченный срок - 20 декабря 2019 г. Залогом такой уверенности, безусловно, является набранный темп реализации этого самого масштабного в мировой газовой отрасли проекта», - заверил он.

В сентябре «Газпром» увеличил инвестпрограмму 2017 г. на 23,8% до 1,13 трлн руб. - в основном с целью ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири» и разработку Чаяндинского месторождения. На ускорение проекта «Газпром» планирует выделить до конца года еще почти $1 млрд.

Трубопровод «Сила Сибири» должен обеспечить поставки российского газа в Китай. Контракт с китайской CNPC был подписан весной 2014 г., в сентябре того же года «Газпром» начал строительство газопровода. Общая стоимость проекта в 2014 г. оценивалась приблизительно в $55 млрд. В декабре 2016 г. Миллер сообщал, что построено 445 км трубы, а в 2017 г. изначально предполагалось завершить строительство чуть более 1100 км.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Собственники московских квартир все меньше идут на уступки арендаторам

Ведомости
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Только 40% собственников предлагаемых к сдаче недорогих квартир в Москве готовы удовлетворить просьбы арендаторов о благоустройстве жилых помещений. Между тем осенью 2015 г. на просьбы нанимателей частично заменить мебель, сантехнику и бытовую технику отзывались 80% владельцев квартир. Такие данные приводят в своем исследовании рынка аренды жилья эксперты компании «Инком недвижимость».

В компании также отмечают, что в настоящее время идет тенденция сокращения числа собственников, лояльных к детям и животным. В докризисный период лишь 15% арендодателей не вводили запрет на заселение нанимателей с детьми и животными. Осенью 2015 г. их количество выросло до 50% и в 2016 г. оставалось на этой же отметке, но уже разрешение пополнилось оговорками: «возраст детей согласовывается», а животные должны быть «маленькими и воспитанными». В настоящее время доля лояльных к детям и животным собственников сократилась примерно до 35%.

В целом за годы, прошедшие с докризисного периода, для арендаторов массового жилья количество ограничений в рекламных объявлениях снизилось на 2/3. Помимо запретов на проживание с детьми и животными в числе ограничений осталось - лимитирование по национальному, возрастному или гендерному признакам, а также семейному положению квартирантов.

Сейчас владельцы недорогих квартир не рассматривают возможность торга при найме: это жилье без того чрезвычайно востребовано арендаторами и не задерживается в экспозиции, отмечается в сообщении компании. Что касается суммы залога, то, как и осенью 2015 г., сейчас 30% наймодателей согласны снизить ее вполовину и только 5% (против 15% два года назад) готовы уменьшить залог на 2/3.

Политика
Новости

Навальный прокомментировал выдвижение в президенты экс-начальника дочери Пескова

Ведомости
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Выдвинуться на президентские выборы решил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Как сообщает РБК, он сформулировал основные пункты своей программы и намерен привлечь на избирательные участки молодежь. Портал напоминает, что летом 2017 г. на Янсукова работала дочь пресс-секретаря президента Путина Елизавета Пескова, она занимала должность его советника. Основал «Аванти» экс-сенатор, бизнесмен и меценат Умар Джабраилов, Янсуков был его помощником.

Комментируя заявление нового участника предвыборной гонки, политик Алексей Навальный опубликовал фотографию Янсукова и Елизаветы Песковой в Каннах и написал: «Пляж в Каннах. В центре дочь Пескова. В розовой кепке - кандидат в президенты Янсуков, который расскажет мне о патриотизме молодежи России».

Своим выдвижением в условиях глобального геополитического противостояния Янсуков хочет доказать, что молодые россияне настроены патриотично, «сколько бы ни пытался доказать обратное Алексей Навальный, раскачивающий лодку в непростое время». Он также выступил против того, чтобы «борьба с чиновниками и коммерческими структурами выдавалась за работу по искоренению коррупции, а несогласованные акции протеста — за волеизъявление граждан и демократические свободы».

Чтобы правильно бороться с «суррогатно-номенклатурно-олигархическим капитализмом», возможный кандидат в президенты предлагает «усовершенствовать текущую национальную идею» и развивать «бизнес-патриотизм». Среди предлагаемых антикоррупционных мер он назвал реформу судов, легализацию лоббизма и отказ от палочной системы в полиции. Также в его программе идеи снизить возраст уголовной ответственности, возродить народные дружины, ввести налог на тунеядство и отменить спецсигналы для всех автомобилей кроме спецавтотранспорта.

Путь Ксении Собчак от телезвезды до участника предвыборной президентской гонки

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Власти назвали самые замусоренные районы Подмосковья

РИА Новости/Ведомости
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Рейтинг самых замусоренных муниципалитетов Подмосковья возглавил Ленинский муниципальный район, сообщила журналистам руководитель Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

«Ленинский район лидирует в Подмосковье по количеству стихийных свалок и навалов мусора», — сказала Витушева, подводя итоги работы по борьбе с мусором в Московской области за летний период. Также в числе самых замусоренных муниципалитетов Дмитровский район, Шатура, Раменское, Люберецкий и Наро-Фоминский районы.

«Мы не говорим, что мусора в Подмосковье стало значительно меньше, но количество очаговых свалок стало уменьшаться», — отметила руководитель регионального Госадмтехнадзора. По ее данным, в результате этой работы вывезено на полигоны более 10,6 т мусора.

Чаще всего мусорные навалы в Подмосковье образуются на землях муниципалитетов – 63% выявленных свалок. На землях сельхозназначения - 15% свалок, на землях Гослесфонда - 8,5% и на частных землях - 8,3%.

По словам Витушевой, инспекторы Госадмтехнадзора с конца мая 2017 г. обнаружили 10 600 незаконных свалок. Все они были ликвидированы. Кроме того, по этим нарушениям было выписано штрафов на 16 млн руб., передает агентство РИАМО.

Политика
Новости

Медведев уволил начальника дамбы Санкт-Петербурга в связи с утратой доверия

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности гендиректора «Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга» Владимира Щекачихина в связи с утратой доверия.

«Освободить Щекачихина Владимира Ивановича от должности генерального директора федерального казенного предприятия "Дирекция комплекса защитных сооружения города Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ" в связи с утратой доверия», - говорится в распоряжении на интернет-портале правовой информации.

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений - система дамб и гидротехнических сооружений, тянущаяся поперек Финского залива от Бронки до Сестрорецка (посёлок Горская), через остров Котлин (город Кронштадт). По ним проходит автодорога. Дирекция эксплуатирует защитные объекты и может строить новые с привлечением Минстроя как госзаказчика.

Щекочихин был назначен гендиректором КЗС в 2006 г., при нем дамба была достроена. СМИ писали, что проверка Счетной палаты обнаружила масштабные растраты руководства - в том числе на дорогостоящие командировки, премии и надбавки.

Политика
Новости

Кадыров назвал гибель Окуевой выгодной украинским спецслужбам

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством Амины Окуевой под Киевом стоят украинские спецслужбы. Он высказал эту версию в Telegram и подчеркнул, что она не была чеченкой и что ее настоящее имя - Наталья Викторовна Никифорова. По его мнению, убийство Окуевой было выгодно украинским спецслужбам с трех точек зрения: они смогли «избавиться от родной бандитки, отвлечь внимание западных хозяев от протестных антиправительственных митингов, попытаться ещё раз обвинить Россию в своих собственных бедах».

Окуева была убита вечером 30 октября при обстреле машины ее мужа Адама Осмаева. Оба участвовали в создании миротворческого батальона имени Джохара Дудаева - в основном чеченского добровольческого подразделения, воевавшего на востоке Украины на стороне Киева. Осмаева в России подозревают в причастности к подготовке покушений на убийства Кадырова и президента Владимира Путина. Россия добивалась его выдачи, но получила отказ от Киева.

Украинские СМИ называли Окуеву уроженкой Одессы чеченского происхождения. Она была мусульманка и носила хиджаб. На Украине она была известным общественным деятелем не только как жена Осмаева, но и как самостоятельная фигура - участница АТО, критик политики России, кандидат в депутаты Верховной рады на выборах 2014 г., СМИ публиковали подборки ее антипутинских высказываний.

Украинское следствие трактует обстрел машины Осмаева и Окуевой как заказное убийство. У следствия две основные версии обстрела, заявлял советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: «Это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Вторая версия – это действия лиц, которые находятся на территории Чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Кадырова, его окружения». Сам Осмаев связывал покушение на себя с Россией.

Комментируя гибель Окуевой, Кадыров также заявил, что «на Украине никогда не было и нет «чеченского батальона»» и что это «агитпроповский миф, призванный создать видимость поддержки чеченцами преступного режима Киева». Убийство Окуевой совершили те, кто ее породил, пишет он, напоминая, что перефразирует Тараса Бульбу.

1 ноября стало известно, что Окуеву похоронили непублично - так, как она хотела, сообщает УНИАН. Осмаев не раскрыл журналистам места захоронения.

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Недвижимость
Новости

В московских промзонах можно построить 38 млн «квадратов» недвижимости

Ведомости
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Потенциал строительства на территории промзон по утвержденным проектам планировок в Москве составляет около 38 млн кв. м недвижимости, сообщил журналистам руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Уже утверждено 68 проектов планировок на развитие территорий в границах старых промзон», — сказал Левкин.

По его словам, разработанная документация охватывает около 3800 га. При этом власти обещают, что промзону будут застраивать не только жильем. «Будут возводиться объекты социальной и транспортной инфраструктуры», — сказал глава департамента.

Он напомнил, что в этом году в бывших промзонах уже введено в эксплуатацию около 750 000 кв. м различной недвижимости.

В сентябре Левкин в интервью «Интерфаксу» сообщал, что с начала этого года утверждено семь проектов планировки производственных территорий, в рамках которых можно построить более 5,4 млн кв. м недвижимости, в том числе и стартовые дома по программе реновации.

Между тем за последние семь лет ( с 2011 г. по 2017 г.) в Москве будет введено в общей сложности 58,3 млн кв. м недвижимости, сообщил сегодня Левкин, передает «РИА Новости». При этом в этом году было введено 4 млн кв. м недвижимости, из которой 1,5 млн кв. м - жильё.

Политика
Новости

Семье погибшего в резонансном ДТП гаишника выплатили 6 млн рублей

Ведомости
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Семья инспектора ГАИ Сергея Грачева, сбитого насмерть на Новом Арбате автомобилем Mercedes с номерами АМР, не имеет претензий ни к кому после выплаты солидной компенсации, написал «Московский Комсомолец» со ссылкой на родных Грачева.

По данным газеты, вдове выдали комфортабельную трехкомнатную квартиру в новостройке и 6 млн руб. по линии МВД и ФСБ. Кроме того, Екатерине Грачевой положена пенсия до 18-летия двух малолетних детей.

25 сентября Грачев около 22.00 ждал проезда спецмашины на разделительной полосе Нового Арбата. Но перед проездом спецмашины появилась другая машина с «мигалкой» и номерами АМР, которая и совершила наезд. По данным «МК», водитель - прапорщик ФСБ в пустой машине - не заметил инспектора в свете встречных фар. Грачев скончался на месте. Затем в сети появился видеоролик с места аварии, на котором видно, как неизвестный снимает номера с автомобиля Mercedes.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев говорил, что в деле о резонансном ДТП с полицейским на Новом Арбате у следователей не будет предубежденности, «ангажированности и никакого желания приуменьшить чью-либо заслуженную вину».

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Политика
Новости

Исполнитель теракта в Нью-Йорке полгода работал на Uber

Ведомости
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Подозреваемый в совершении теракта на Манхэттене 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов некоторое время был водителем Uber. Как сообщает Reuters, представитель сервиса сообщила, что он работал на компанию больше полугода и совершил через нее более 1400 поездок. Затем Саипова забанили в приложении Uber.

Компания спешно изучает историю сотрудничества с Саиповым, но пока не обнаружила никаких свидетельств о возможной опасности этого водителя. Почему ему было отказано в сотрудничестве, компания не уточнила, передает Business Insider. Источник CBS News сообщил, что Саипова якобы четырежды ловили на нарушениях правил дорожного движения.

Саипов по документам проживает в Тампе (Флорида). Источники The Times утверждают, что в последнее время он жил в городе Патерсон в Нью-Джерси в 40 км от Манхэттена. Фургон Home Depot он взял напрокат в городе Пассифик, передает Reuters.

Днем 31 октября Саипов на грузовике выехал с проезжей части улицы неподалеку от Международного торгового центра в Нью-Йорке и проехал по велодорожке, давя пешеходов и велосипедистов. Когда его грузовик въехал в школьный автобус и остановился, он вышел с двумя предметами, похожими на огнестрельное оружие. Тут его ранили полицейские и он был задержан. По словам очевидцев, он кричал «Аллах акбар», сообщает CNN. Высокопоставленный источник телекомпании также рассказал, что в кабине грузовика нашли записку о том, что нападение совершено в интересах «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Друг Саипова Кобилджон Маткаров рассказал журналистам, что тот не был похож на террориста, в США ему все нравилось и он был доволен жизнью.

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Политика
Новости

Украина внесла в ООН резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

Ведомости
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Делегация Украины внесла на рассмотрение генассамблеи ООН проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. Как сообщил «Укринформу» спикер украинского постпредства в ООН Олег Николенко, проект уже поддержали 34 государства. Они стали соавторами документа. Голосование по резолюции пройдет в середине ноября в Третьем комитете генассамблеи, а в декабре проект будет вынесен на всеобщее голосование уже в генассмблею.

Украина предлагает потребовать от России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН: отменить запрет крымскотатарского меджлиса, обеспечить обучение в школах на украинском и крымскотатарском языках и пускать в Крым иностранных наблюдателей.

Цель резолюции - «консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова», сказал Николенко.

В 2016 г. генассамблея ООН поддержала резолюцию по правам человека в Крыму со схожими требованиями. За нее проголосовали 70 стран, против - 26. Внесение нового проекта резолюции 30 октября анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он объяснял, что новая резолюция должна «осудить действия Россия по недопуску международных организаций и гуманитарных организаций» в Крым, а также призвать страну «исполнять решение международного суда в Гааге».

Выбор редактора
Политика
Новости

Володин назвал пять базовых ценностей России

Интерфакс
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал базовые ценности, на основе которых парламент должен строить законотворческую работу: семья, вера, сплочённость, Родина и справедливость.

«Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплочённость, Родина. И конечно - справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и, в конечном счете, разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности», - сказал Володин в ходе заседания XXI Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«При принятии законов важно учитывать мнение широких слоёв общества: людей с разными культурными традициями и вероисповеданиями. Только через всестороннее обсуждение, диалог с экспертным сообществом, институтами гражданского общества, конфессиями законы получают широкую поддержку», - добавил Володин.

Всемирный русский народный собор открылся сегодня. Он проходит в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя под председательством патриарха Кирилла по теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».

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Политика
Новости

Границу Крыма с Украиной закрывали по техническим причинам

Ведомости
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Пропускные пункты на границе Крыма с Украиной закрыты с ночи на среду, сообщили в погрануправлении ФСБ России. «С ночи все пункты пропуска временно не осуществляют пропуск по техническим причинам», - сказали ТАСС в ведомстве, не уточнив суть технических причин. Около 11.00 мск ВСБ сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска.

На севере Крыма три пункта пропуска через границу - «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка». Закрытие пропуска в Крым для автомобилей с 1.30 ночи подтвердила госпогранслужба Украины. Однако «по причине довольно низкого пассажиро-транспортного потока» скоплений автомобилей и очередей граждан на переходах нет, говорится в сообщении.

Накануне на Южном берегу Крыма близ Алушты были повреждены два газопровода и опора ЛЭП. «Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов ЮБК, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию», - написал сегодня в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов пообещал, что электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов, газоснабжение – в течение суток.

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