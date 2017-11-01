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«Газпром» построил больше половины «Силы Сибири»

«Газпром» построил больше половины - 1120 км из 2158 км - линейной части первой очереди магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири», сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Сегодня на строительстве "Силы Сибири" задействовано 15 000 человек и более 6000 единиц техники. Завезено около 2000 км труб большого диаметра, и до конца года мы будем полностью укомплектованы трубой для первоочередного участка газопровода протяженностью 2158 км. На текущий момент пройден "экватор" - построено 1120 км "Силы Сибири". Сварено в нитку 1348 км трубы. По итогам года будет построено около 1340 км газопровода», - сказал он.

«И у нас, и у китайских партнеров есть абсолютная уверенность и четкое понимание, что [поставки газа в Китай] начнутся в намеченный срок - 20 декабря 2019 г. Залогом такой уверенности, безусловно, является набранный темп реализации этого самого масштабного в мировой газовой отрасли проекта», - заверил он.

В сентябре «Газпром» увеличил инвестпрограмму 2017 г. на 23,8% до 1,13 трлн руб. - в основном с целью ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири» и разработку Чаяндинского месторождения. На ускорение проекта «Газпром» планирует выделить до конца года еще почти $1 млрд.

Трубопровод «Сила Сибири» должен обеспечить поставки российского газа в Китай. Контракт с китайской CNPC был подписан весной 2014 г., в сентябре того же года «Газпром» начал строительство газопровода. Общая стоимость проекта в 2014 г. оценивалась приблизительно в $55 млрд. В декабре 2016 г. Миллер сообщал, что построено 445 км трубы, а в 2017 г. изначально предполагалось завершить строительство чуть более 1100 км.