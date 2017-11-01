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Бизнес
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Суд в Ирландии арестовал активы владельца «ВИМ-авиа»

Ведомости
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Высокий суд Ирландии наложил арест на три компании, связанные с Рашидом Мурсекаевым, владельцем лишенной сертификата авиакомпании «ВИМ-авиа», сообщила ирландская Business Irish. Суд принял во внимание, что против Мурсекаева заведено уголовное дело о мошенничестве и он покинул Россию.

Арест наложен на три компании - Fastway Leasing, Avion Leasing Ltd. и City Leasing - по ходатайству техасской компании Unique Air Cargo (входит в группу «Волга-Днепр»). Причина ареста не связана с «ВИМ-авиа», это старое дело о неисполнении Мурсекаевым обязательств поручителя по долгу в 4 млн евро немецкой компании ACG Air Cargo.

На этой неделе Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа», плана перезапуска авиакомпании пока нет, заявил министр транспорта Максим Соколов. «ВИМ-авиа» на конец сентября была должна 10,8 млрд руб., в том числе 6,5 млрд руб. – банкам.

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Политика
Новости

МИД России допустил давление на Twitter со стороны спецслужб США

Интерфакс
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На сервис микроблогов Twitter могли надавить из США, чтобы компания запретила рекламу с аккаунтов телеканала Russia Today (RT) и Sputnik, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Совете Федерации. «Каков был механизм принятия решения компанией Twitter, которые сказали, что это решение давалось им нелегко? Не говорит ли это такими завуалированными фразами о том, что на компанию воздействовали и оказывали серьезное давление?» - отметила она.

Она напомнила, что решение Twitter относительно RT было принято на основании доклада спецслужб. «Очень важный момент: тот доклад американских спецслужб, который и побудил соцсети к таким активным шагам, мы должны понимать, что исторически американские спецслужбы чрезвычайно активно участвуют во внутриполитической войне, то это (доклад) - еще одно доказательство этой исторической вовлеченности американских спецслужб в политические баталии США», - добавила Захарова.

Сегодня члены комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета рекомендовали российским компаниям не размещать рекламу в Twitter «в качестве ответной зеркальной меры на дискриминационные действия властей США в отношении российских СМИ».

На минувшей неделе Twitter запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и информационному агентству Sputnik. Решение было основано на собственных исследованиях сервиса , связанных с предвыборной кампанией в США в 2016 г., а также на заключении спецслужб США о попытках RT и Sputnik вмешаться в ход выборов. С начала 2011 г. RT и Sputnik разместили в Twitter рекламу на $1,9 млн, в том числе на $275 000 во время выборов в США.

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Политика
Новости

«Крымгазсети» обнаружили сквозные дыры в аварийных газопроводах

ТАСС/Ведомости
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Сотрудники компании «Крымгазсети» обнаружили сквозные механические повреждения при обследовании газопроводов, которые вышли из строя 31 октября и 1 ноября, передает ТАСС. Как сказала телеканалу «Россия 24» руководитель пресс-центра компании Юлия Максименко, поврежденные участки трубы вырезаны и переданы следствию. Подача газа в трубопровод частично возобновлена, без газа остаются 1210 домохозяйств. Отключения затронули поселки Южного берега Крыма, а также лагерь «Артек».

Жители села Виноградное (городской округ Алушта), где газопровод был поврежден во вторник вечером, рассказали, что до отключения подачи газа слышали громкие хлопки, похожие на взрывы петард. Это сообщает служба новостей «Новости Крыма». В Национальном антитеррористическом комитете в ночь на среду говорили, что не исключают, что авария могла стать результатом диверсии.

«Новости Крыма» уточняют, что произошло не только два прорыва газопровода, но и обрушилась опора ЛЭП. После этого в регионе были усилены меры безопасности. На Ангарском перевале и на участке трассы Алушта - Севастополь от Алушты до Запрудного начали дежурить автоматчики. Усилена охрана аэропорта «Симферополь» и Керченской переправы. В западной части Большой Алушты сейчас находится много силовиков в форме и штатском, отмечают «Новости Крыма». Черноморский флот России перешел на усиленный режим готовности, под охрану взяты склады с боеприпасами, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Он отметил, что в первую очередь усилена охрана складов вооружений и что это обычная практика в подобных ситуациях.

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Политика
Новости

В Крыму считают безосновательными требования в киевском проекте резолюции ООН

РИА Новости/Ведомости
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В руководстве Крыма назвали безосновательными требования, которые содержатся в новом украинском проекте резолюции ООН о правах человека на полуострове. Там готовы принять любые международные делегации, в том числе представителей ООН, чтобы показать, как дела обстоят на самом деле. Проблему с обучением в школах на украинском и крымскотатарском языках чиновники отрицают. Они видят за действиями Киева попытку искусственно удерживать на плаву крымскую тему.

Внесением проекта резолюции в ООН Украина пытается отвлечь внимание от собственных проблем, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он сказал это «РИА Новости». Обвинения в адрес руководства Крыма он назвал «чистейшей наглостью и враньем». «Цинизм постановки вопроса в таком ключе очевиден, потому что конституция Республики Крым определила в качестве государственных три языка: русский, украинский и крымскотатарский. Более того, мы сегодня работаем над законом "О языках", идет дискуссия со всеми слоями населения и заинтересованными сторонами, чтобы граждане имели возможность изучать в том числе свой родной язык», — сказал спикер. Он заверил, что полуостров открыт для приезда международных делегаций и с каждым годом их становится все больше. «Они стремятся переключить внимание на Крым. А в Крыму у нас все спокойно. Пусть хоть один пример приведут нарушения прав человека. Только объективный, реальный пример», — сказал Фикс.

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил о готовности принять делегацию из ООН и, наоборот, отправить в ООН представителей крымских татар, которые расскажут о реальной обстановке в регионе. «Это продолжение прежней линии - всеми силами удерживать на плаву крымскую тему, которая, безусловно, постепенно уходит из мировой политической повестки, - сказал он "РИА Новости". - Говорить о каких-то нарушениях прав смешно. Украинский, так же как и крымскотатарский и русский языки, считается государственными в республике. Вопрос в том, хотят ли в структурах ООН услышать правду или нет». Возражения представителей ООН, что им необходимо въезжать в Крым только через Украину, Мурадов считает «мелкой и глупой» отговоркой, чтобы не ехать.

Украина предлагает потребовать от России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН: отменить запрет крымскотатарского меджлиса, обеспечить обучение в школах на украинском и крымскотатарском языках и пускать в Крым иностранных наблюдателей.

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Политика
Новости

Патриарх назвал условия сохранения государства

Интерфакс/Ведомости
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Сохранение традиционной семьи и развитие независимого образования и науки поможет сохранить государство и его суверенитет, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил это на ХХI Всемирном русском народном соборе, который посвящен теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».

Традиционную семью патриарх считает основой государства, потому что через семью передается опыт поколений и сохраняется народ, дух, язык и само государство. Под семьей он подразумевает не только родителей и их детей, но и будущие поколения, «которые нас не увидят, но непременно о нас узнают». Семью он также назвал школой любви, а значит, и школой спасения, сообщает «Интерфакс». Традицию он определил как «метод связи поколений в режиме общего дела», общество - как «семью семей».

«Семья - механизм передачи традиций, родители вкладываются в детей, финансируют их образование, передают семейные традиции, фотографии, правила поведения и хорошего тона, навыки любимой профессии: так возникают династии учителей, военных, спортсменов, строителей, священников», - заявил предстоятель РПЦ. Так же и в России люди сохраняют и передают будущим поколениям «историю, язык, культуру, религию, профессиональный и жизненный опыт». Семье и обществу угрожают одинаковые вызовы - «крайности ювенальной юстиции, однополые браки, утверждение трансгуманизма», считает он.

Сохранить суверенитет в XXI в., по мнению патриарха, поможет развитие собственных научных и преподавательских школ с учетом общемировых тенденций. Он предупредил, что независимая система образования неизбежно вызовет негативную реакцию в мировых кругах. Однако она позволит стране выйти на качественно новый уровень. «Важно восстанавливать и развивать собственные научные и педагогические школы, продвигать свои методологические наработки. Это будет вызывать сопротивление со стороны сторонников глобальных стандартов образования, но не нужно этого бояться, потому что одновременно это будет привлекать живой международный интерес. Русское образование может стать образцом, таким же, как русская наука или русская литература», - цитирует его ТАСС.

«Если мы не воспитаем собственный народ, его воспитают другие», - предупредил предстоятель РПЦ.

Ранее на этом же соборе спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал базовые ценности, на основе которых парламент должен строить законотворческую работу и оберегать существующее жизнеустройство: семья, вера, сплочённость, Родина и справедливость. Он отметил, что недостаток справедливости «может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и в конечном счёте разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности».

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Технологии
Новости

Роскомнадзор сообщил о согласии крупнейших VPN-сервисов соблюдать новый закон

Ведомости
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Соблюдать закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для обхода блокировок нежелательной в России информации согласились все самые популярные в стране крупные сервисы. Это РБК сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Закон вступил в силу с 1 ноября.

«В России есть 25-30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них — cameleo.ru, 2ip.ru и др. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания», - сказал чиновник. Он в курсе существования «сотен тысяч» «мелких и кустарно написанных VPN». Но закон направлен прежде всего на наиболее популярные сервисы, добавил Жаров.

31 октября Роскомнадзор сообщил, что завершает тестирование новой системы взаимодействия с крупными интернет-компаниями в связи со вступлением этого закона в силу. Сотрудники ведомства тестировали новую схему взаимодействия с участниками рынка. «В тестировании принимают участие АО «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.Ru и «Яндекс». Свою готовность участия в тестировании подтвердили Rambler, «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеры - 2ip.ru, 2ip.io. Общая аудитория данных сервисов в РФ - около 10 млн человек», - сообщало ведомство.

Вступивший в силу закон предписывает VPN-сервисы и анонимайзеры подключать к информационной системе (ФГИС) с данными о запрещенных в России сайтах и блокировать доступ к ним через свои технологии. Поисковые системы обязаны запретить выдачу запрещенных сайтов по поисковым запросам. За невыполнение закона сервисам грозит блокировка.

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Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 ноября 2017 года

Ведомости
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Политика

Согласно показаниям Джорджа Пападопулоса, бывшего советника избирательной кампании Дональда Трампа, он начал пытаться получить у России украденные у Хиллари Клинтон электронные письма еще задолго до того, как стало известно о хакерской атаке на демократов читать на WSJ.com

Фигурантом расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США стал живущий в Великобритании мальтийский профессор Джозеф Мифсуд. Это он сообщил Джорджу Пападопулосу об украденных у Хиллари Клинтон электронных письмах. Но некоторые люди утверждают, что у Мифсуда не было связей с высокопоставленными российскими политиками читать на FT.com

Президент Южной Кореи Мун Джэин перед визитом президента США Дональда Трампа выступил против войны с Северной Кореей. США сейчас увеличивают присутствие военных сил в регионе читать на WSJ.com

Северокорейские хакеры подозреваются в краже секретов о военных кораблях и подлодках у южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Это произошло спустя месяц после того, как стало известно о похожей атаке на министерство обороны Южной Кореи читать на WSJ.com

Экономика

Наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) считается Джей Пауэлл. Если он им станет, центробанк, вероятно, продолжит постепенное ужесточение денежной политики читать на FT.com

В США группа активистов пошла на беспрецедентный шаг и запустила телевизионную рекламу, в которой призывает президента США Дональда Трампа номинировать председателя ФРС Джанет Йеллен на второй срок читать на WSJ.com

Республиканцы отказались от идеи снизить ставку подоходного налога для состоятельных американцев, говорят знакомые с ситуацией люди. Но у республиканцев еще остаются разногласия по другим вопросам, поэтому они отложили публикацию законопроекта налоговой реформы до четверга читать на WSJ.com читать на FT.com

Ожидается, что Банк Англии в четверг повысит процентные ставки впервые за 10 лет. То, что он скажет по поводу своей будущей политики, может сильно отразиться на рынках читать на WSJ.com

Двое управляющих Банка Англии считают, что еще рано повышать процентные ставки. Но ожидается, что центробанк сделает это в четверг читать на WSJ.com

Индустрия

Производитель промышленного оборудования Rockwell Automation отклонил предложение конкурента Emerson Electric о своем поглощении за $27,5 млрд. По словам источника, Rockwell не заинтересована в сделке с Emerson читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть во вторник продолжили расти до самого высокого уровня за много месяцев, и стоимость Brent превысила $61 за баррель. Этому поспособствовало снижение добычи в США в августе читать на WSJ.com

Опрошенные WSJ банки повысили прогноз цен на нефть впервые за шесть месяцев на фоне признаков, что международное соглашение о сокращении ее добычи приносит результат читать на WSJ.com

Комиссия по международной торговле США порекомендовала администрации Дональда Трампа ввести пошлины на импорт солнечных панелей, чтобы защитить американских производителей. Но члены комиссии предлагают не такие высокие пошлины, как хотят американские компании читать на WSJ.com

Крупный план

Индия стремится стать одним из мировых лидеров в солнечной энергетике, и компании обещают предоставлять солнечную энергию по низким ценам. Но теперь некоторые представители отрасли начинают сомневаться в осуществимости проектов, а правительство обеспокоено возможными негативными последствиями для экономики в случае провала проектов читать на FT.com

Финансы

CME Group планирует выпустить фьючерсы на биткойны. Это станет большим шагом на пути к тому, чтобы виртуальная валюта стала играть важную роль на финансовых рынках читать на WSJ.com читать на FT.com

Создать устойчивый и привлекательный рынок фьючерсов на биткойны будет непросто, утверждают давние участники рынка деривативов читать на WSJ.com

Фьючерсы на золото подорожали в этом году на фоне ослабления доллара и геополитических рисков. Но продажи золотых монет и слитков опустились до самого низкого уровня за 10 лет. Отчасти это произошло из-за того, что некоторые инвесторы теперь предпочитают биткойны для хранения средств в периоды нестабильности читать на WSJ.com

Крупные американские банки выступают против предложения ЕС, позволяющего властям европейских стран временно замораживать счета проблемных банков ради предотвращения вывода средств из них. Банки утверждают, что такой шаг может, наоборот, усилить панику клиентов читать на FT.com

Саудовская Аравия начинает привлекать иностранцев для управления своим суверенным фондом. Одним из первых иностранцев, кто займет высокую должность в нем, должен стать топ-менеджер Bank of America Merrill Lynch Алиреза Заими читать на FT.com

Технологии

Представители Facebook, Twitter и Google на слушаниях во вторник отвечали на вопросы сенаторов о том, как связанные с Россией аккаунты использовали их платформы перед президентскими выборами в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайский стартап Megvii Face++, занимающийся технологией распознавания лиц, привлек $460 млн инвестиций. В его финансировании участвовал Российско-китайский инвестиционный фонд читать на FT.com

Apple предоставила многим специалистам и журналистам на тестирование iPhoneX всего на один день. Это намного меньше, чем обычно. При этом Apple отдает предпочтение людям, делающим обзоры на YouTube читать на WSJ.com

Sony спустя 11 лет возобновит продажи собаки-робота Aibo стоимостью около $1700 читать на WSJ.com

Интернет вещей и передача данных между оборудованием меняют принципы работы заводов и роль людей в производстве читать на FT.com

Медиабизнес

Netflix приостановила на неопределенное время съемки сериала «Карточный домик» из-за скандала вокруг Кевина Спейси, чтобы разобраться в ситуации. Накануне компания заявила, что шестой сезон станет последним читать на FT.com

Потребительский рынок

Попыткам Uber договориться о многомиллиардных инвестициях с японской SoftBank мешают разногласия по поводу будущей роли Трэвиса Каланика, основателя и бывшего гендиректора стартапа читать на WSJ.com

Ничего не подозревающие люди рискуют приобрести на Amazon, eBay и других онлайн-платформах антиквариат с Ближнего Востока, с помощью которого террористы и преступники отмывают деньги читать на WSJ.com

Сеть универмагов Sears когда-то была настолько крупной, что ее продажи были эквивалентны 1% ВВП США. Но теперь ее бизнес в упадке, и некоторые поставщики ужесточают требования по платежам и сокращают поставки своих товаров читать на WSJ.com

Британская сеть супермаркетов Sainsbury создала собственный лейбл звукозаписи, чтобы извлечь выгоду из возрождения спроса на виниловые пластинки читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Политика
Новости

Вести кампанию Собчак в соцсетях будет блогер Рустем Адагамов

Ведомости
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Помогать Ксении Собчак вести избирательную кампанию в соцсетях будет известный блогер Рустем Адагамов. Она сообщила это в Facebook. Некогда Адагамов был самым популярным блогером в «Живом журнале», где под ником drugoi публиковал важные новости и зрелищные репортажи с фотографиями. В 2012 г. он вошел в Координационный совет оппозиции, который объединил общественных деятелей, недовольных фальсификациями на выборах в Госдуму. В 2013 г. он покинул Россию после того, как СКР сообщил, что в отношении Адагамова началась процессуальная проверка.

Собчак напомнила, что также была избрана в 2012 г. в Координационный совет оппозиции. По ее словам, Адагамов был одним из учредителей Лиги избирателей, боровшейся за честные выборы. «Его активная политическая позиция стала причиной его уголовного преследования, построенного на полностью выдуманных обвинениях», - написала она. Проверка в отношении блогера началась после того, как его бывшая жена обвинила его в растлении несовершеннолетней, обвинения он отвергал. В 2015 г. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Адагамов объявлен в федеральный розыск.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Собственники московских квартир все меньше идут на уступки арендаторам

Ведомости
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Только 40% собственников предлагаемых к сдаче недорогих квартир в Москве готовы удовлетворить просьбы арендаторов о благоустройстве жилых помещений. Между тем осенью 2015 г. на просьбы нанимателей частично заменить мебель, сантехнику и бытовую технику отзывались 80% владельцев квартир. Такие данные приводят в своем исследовании рынка аренды жилья эксперты компании «Инком недвижимость».

В компании также отмечают, что в настоящее время идет тенденция сокращения числа собственников, лояльных к детям и животным. В докризисный период лишь 15% арендодателей не вводили запрет на заселение нанимателей с детьми и животными. Осенью 2015 г. их количество выросло до 50% и в 2016 г. оставалось на этой же отметке, но уже разрешение пополнилось оговорками: «возраст детей согласовывается», а животные должны быть «маленькими и воспитанными». В настоящее время доля лояльных к детям и животным собственников сократилась примерно до 35%.

В целом за годы, прошедшие с докризисного периода, для арендаторов массового жилья количество ограничений в рекламных объявлениях снизилось на 2/3. Помимо запретов на проживание с детьми и животными в числе ограничений осталось - лимитирование по национальному, возрастному или гендерному признакам, а также семейному положению квартирантов.

Сейчас владельцы недорогих квартир не рассматривают возможность торга при найме: это жилье без того чрезвычайно востребовано арендаторами и не задерживается в экспозиции, отмечается в сообщении компании. Что касается суммы залога, то, как и осенью 2015 г., сейчас 30% наймодателей согласны снизить ее вполовину и только 5% (против 15% два года назад) готовы уменьшить залог на 2/3.

Бизнес
Новости

«Газпром» построил больше половины «Силы Сибири»

Интерфакс/Ведомости
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«Газпром» построил больше половины - 1120 км из 2158 км - линейной части первой очереди магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири», сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Сегодня на строительстве "Силы Сибири" задействовано 15 000 человек и более 6000 единиц техники. Завезено около 2000 км труб большого диаметра, и до конца года мы будем полностью укомплектованы трубой для первоочередного участка газопровода протяженностью 2158 км. На текущий момент пройден "экватор" - построено 1120 км "Силы Сибири". Сварено в нитку 1348 км трубы. По итогам года будет построено около 1340 км газопровода», - сказал он.

«И у нас, и у китайских партнеров есть абсолютная уверенность и четкое понимание, что [поставки газа в Китай] начнутся в намеченный срок - 20 декабря 2019 г. Залогом такой уверенности, безусловно, является набранный темп реализации этого самого масштабного в мировой газовой отрасли проекта», - заверил он.

В сентябре «Газпром» увеличил инвестпрограмму 2017 г. на 23,8% до 1,13 трлн руб. - в основном с целью ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири» и разработку Чаяндинского месторождения. На ускорение проекта «Газпром» планирует выделить до конца года еще почти $1 млрд.

Трубопровод «Сила Сибири» должен обеспечить поставки российского газа в Китай. Контракт с китайской CNPC был подписан весной 2014 г., в сентябре того же года «Газпром» начал строительство газопровода. Общая стоимость проекта в 2014 г. оценивалась приблизительно в $55 млрд. В декабре 2016 г. Миллер сообщал, что построено 445 км трубы, а в 2017 г. изначально предполагалось завершить строительство чуть более 1100 км.

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Политика
Новости

Навальный прокомментировал выдвижение в президенты экс-начальника дочери Пескова

Ведомости
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Выдвинуться на президентские выборы решил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Как сообщает РБК, он сформулировал основные пункты своей программы и намерен привлечь на избирательные участки молодежь. Портал напоминает, что летом 2017 г. на Янсукова работала дочь пресс-секретаря президента Путина Елизавета Пескова, она занимала должность его советника. Основал «Аванти» экс-сенатор, бизнесмен и меценат Умар Джабраилов, Янсуков был его помощником.

Комментируя заявление нового участника предвыборной гонки, политик Алексей Навальный опубликовал фотографию Янсукова и Елизаветы Песковой в Каннах и написал: «Пляж в Каннах. В центре дочь Пескова. В розовой кепке - кандидат в президенты Янсуков, который расскажет мне о патриотизме молодежи России».

Своим выдвижением в условиях глобального геополитического противостояния Янсуков хочет доказать, что молодые россияне настроены патриотично, «сколько бы ни пытался доказать обратное Алексей Навальный, раскачивающий лодку в непростое время». Он также выступил против того, чтобы «борьба с чиновниками и коммерческими структурами выдавалась за работу по искоренению коррупции, а несогласованные акции протеста — за волеизъявление граждан и демократические свободы».

Чтобы правильно бороться с «суррогатно-номенклатурно-олигархическим капитализмом», возможный кандидат в президенты предлагает «усовершенствовать текущую национальную идею» и развивать «бизнес-патриотизм». Среди предлагаемых антикоррупционных мер он назвал реформу судов, легализацию лоббизма и отказ от палочной системы в полиции. Также в его программе идеи снизить возраст уголовной ответственности, возродить народные дружины, ввести налог на тунеядство и отменить спецсигналы для всех автомобилей кроме спецавтотранспорта.

Путь Ксении Собчак от телезвезды до участника предвыборной президентской гонки

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Власти назвали самые замусоренные районы Подмосковья

РИА Новости/Ведомости
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Рейтинг самых замусоренных муниципалитетов Подмосковья возглавил Ленинский муниципальный район, сообщила журналистам руководитель Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

«Ленинский район лидирует в Подмосковье по количеству стихийных свалок и навалов мусора», — сказала Витушева, подводя итоги работы по борьбе с мусором в Московской области за летний период. Также в числе самых замусоренных муниципалитетов Дмитровский район, Шатура, Раменское, Люберецкий и Наро-Фоминский районы.

«Мы не говорим, что мусора в Подмосковье стало значительно меньше, но количество очаговых свалок стало уменьшаться», — отметила руководитель регионального Госадмтехнадзора. По ее данным, в результате этой работы вывезено на полигоны более 10,6 т мусора.

Чаще всего мусорные навалы в Подмосковье образуются на землях муниципалитетов – 63% выявленных свалок. На землях сельхозназначения - 15% свалок, на землях Гослесфонда - 8,5% и на частных землях - 8,3%.

По словам Витушевой, инспекторы Госадмтехнадзора с конца мая 2017 г. обнаружили 10 600 незаконных свалок. Все они были ликвидированы. Кроме того, по этим нарушениям было выписано штрафов на 16 млн руб., передает агентство РИАМО.

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