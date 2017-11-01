Минтранс отказал «Победе» в новых допусках на рейсы в Европу
Комиссия при Минтрансе России не допустила российский лоукостер «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») на регулярные рейсы в немецкий Лейпциг, итальянские Кальяри и Бари. Об этом говорится в материалах Росавиации.
В августе комиссия отказала «Победе» в допусках на регулярные рейсы из Москвы в итальянские Рим, Милан и Бари. Они были отданы авиакомпаниям «Глобус», «Сибирь» и «ЮТэйр» .
Ранее стало известно, что «Победа» подала иск в суд на Минтранс и Росавиацию из-за отказа в августе этого года в допусках на рейсы из Махачкалы в Стамбул и из Краснодара в Тбилиси. Источник «Интерфакса» сообщил, что лоукостер была единственной компанией, желающей получить эти маршруты. В «Победе» считают, что комиссия «не представила никаких обоснований отказа».