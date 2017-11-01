Минтранс отказал «Победе» в новых допусках на рейсы в Европу

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В Крыму считают безосновательными требования в киевском проекте резолюции ООН

В руководстве Крыма назвали безосновательными требования, которые содержатся в новом украинском проекте резолюции ООН о правах человека на полуострове. Там готовы принять любые международные делегации, в том числе представителей ООН, чтобы показать, как дела обстоят на самом деле. Проблему с обучением в школах на украинском и крымскотатарском языках чиновники отрицают. Они видят за действиями Киева попытку искусственно удерживать на плаву крымскую тему.

Внесением проекта резолюции в ООН Украина пытается отвлечь внимание от собственных проблем, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он сказал это «РИА Новости». Обвинения в адрес руководства Крыма он назвал «чистейшей наглостью и враньем». «Цинизм постановки вопроса в таком ключе очевиден, потому что конституция Республики Крым определила в качестве государственных три языка: русский, украинский и крымскотатарский. Более того, мы сегодня работаем над законом "О языках", идет дискуссия со всеми слоями населения и заинтересованными сторонами, чтобы граждане имели возможность изучать в том числе свой родной язык», — сказал спикер. Он заверил, что полуостров открыт для приезда международных делегаций и с каждым годом их становится все больше. «Они стремятся переключить внимание на Крым. А в Крыму у нас все спокойно. Пусть хоть один пример приведут нарушения прав человека. Только объективный, реальный пример», — сказал Фикс.

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил о готовности принять делегацию из ООН и, наоборот, отправить в ООН представителей крымских татар, которые расскажут о реальной обстановке в регионе. «Это продолжение прежней линии - всеми силами удерживать на плаву крымскую тему, которая, безусловно, постепенно уходит из мировой политической повестки, - сказал он "РИА Новости". - Говорить о каких-то нарушениях прав смешно. Украинский, так же как и крымскотатарский и русский языки, считается государственными в республике. Вопрос в том, хотят ли в структурах ООН услышать правду или нет». Возражения представителей ООН, что им необходимо въезжать в Крым только через Украину, Мурадов считает «мелкой и глупой» отговоркой, чтобы не ехать.

Украина предлагает потребовать от России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН: отменить запрет крымскотатарского меджлиса, обеспечить обучение в школах на украинском и крымскотатарском языках и пускать в Крым иностранных наблюдателей.