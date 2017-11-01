У «ВИМ-авиа» отозвали три допуска на полеты за границу
Межведомственная комиссия при Минтрансе России отозвала у «ВИМ-авиа» допуски на полеты за границу по трем направлениям. Помимо этого компании было отказано в выдаче 16 допусков, говорится в материалах Росавиации.
В частности, допуски отозваны на полеты из Жуковского в Амстердам, из Москвы в Кутаиси (Грузия) и Гаянджу (Азербайджан). В материалах Росавиации уточняется, что решение принято в связи с «невыполнением полетов в течение сезона расписания ИАТА, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск».