Россия получила доступ на рынок мяса Саудовской Аравии
Саудовская Аравия разрешила российским предприятиям поставлять в страну мясо мелкого рогатого скота, говядину, мясо птицы и субпродукты. Разрешение получено и на экспорт молочной продукции и пищевых яиц. Первые партии продукции будут отправлены в Саудовскую Аравию в ближайшие дни. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.
Россельхознадзор будет самостоятельно утверждать перечень российских предприятий, которые смогут поставлять продукцию Саудовской Аравии.