Россия получила доступ на рынок мяса Саудовской Аравии

Стиль жизни

Новости

МОК пожизненно дисквалифицировал двух российских лыжников

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал двух российских лыжников - Александра Легкова и Евгения Белова. Им запрещено участвовать в Олимпиадах. Помимо этого МОК лишил их медалей, завоеванных на Играх 2014 г. в Сочи. Результаты спортсменов были аннулированы. Об этом рассказал адвокат Легкова и Белова Кристоф Вишеманн.

Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпиады-2014. Слушания по делу о нарушениях состоялись 30 октября. «Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Освальда... признала виновными... Легкова и Белова», - говорится в заявлении Вишеманна. При этом комиссия МОК не стала запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

Вишеманн считает решение МОК выходящим за рамки результатов, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По его мнению, дело рассматривалось без расследования и без дополнительных доказательств. Запрет МОК также противоречит решению Спортивного арбитражного суда (CAS). «Решение заслуживает такого скандала, оно не соответствует заявлению президента МОК Томаса Баха о принятии решения только на основе надежных доказательств», - заявил адвокат.

В свою очередь руководство Федерации лыжных гонок России шокировано решением МОК. «Мы получили весть, от которой все в шоке. Готовим документы в CAS», - пояснила ТАСС президент федерации Елена Вяльбе.

«Все, что я мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь», — прокомментировал ситуацию «Р-Спорту» Легков.

Что дарили олимпийцам за победу в Сочи