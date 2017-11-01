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Россия получила доступ на рынок мяса Саудовской Аравии

Ведомости
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Саудовская Аравия разрешила российским предприятиям поставлять в страну мясо мелкого рогатого скота, говядину, мясо птицы и субпродукты. Разрешение получено и на экспорт молочной продукции и пищевых яиц. Первые партии продукции будут отправлены в Саудовскую Аравию в ближайшие дни. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

Россельхознадзор будет самостоятельно утверждать перечень российских предприятий, которые смогут поставлять продукцию Саудовской Аравии.

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Бизнес
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Финансовые показатели The New York Times превысили прогнозы аналитиков

Ведомости
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Квартальная прибыль американской медиакомпании The New York Times Co (издатель одноименной газеты) превысила прогнозы аналитиков благодаря росту цифровых подписчиков, сообщает Reuters.

Чистая прибыль медиакомпании в III квартале выросла c $ 406 000 до $ 32,3 млн, говорится в отчетности компании.

«У нас был сильный квартал благодаря солидному росту цифровых подписчиков, рекламы и доходов от подписки», - приводятся в сообщении The New York Times Co слова президента компании Марка Томпсона.

По его словам, число подписок в III квартале выросло на 154 000 штук или на 14% год к году.

Эти результаты отражают силу цифровой стратегии компании, а также спрос на качественную журналистику, отметил Томпсон.

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Политика
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Адвокат Пучдемон предложил прокуратуре допросить экс-главу Каталонии в Бельгии

Ведомости
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Защита экс-президента женералитета (исполнительная власть) Каталонии Карлеса Пучдемона предложила Генпрокуратуре Испании допросить обвиняемого в мятеже на территории Бельгии. Ранее сам Пучдемон заявил, что он не собирается возвращаться в Испанию до тех пор, пока ему не будет гарантировано справедливое судебное разбирательство. Согласно законодательству Испании, на родине ему грозит до 30 лет тюрьмы за организацию бунта.

В понедельник Генпрокуратура подала иски против бывшего руководства Каталонии. Их официтально обвинили в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате госсредств. Пучдемон и бывшие члены парламента Каталонии были вызваны в суд 2 и 3 ноября для дачи показаний.

Пучдемон опасается ареста на территории Испании. «Я предложил допросить в Бельгии», - заявил адвокат Пучдемона Поль Бекарт агентству AP. «Он ждет, он хочет посмотреть, какой будет реакция испанского руководства, как будут разворачиваться события... На данный момент кошка все еще находится на дереве», - передает слова Бекарта El Pais.

Горячий референдум в Каталонии

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Стиль жизни
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МОК пожизненно дисквалифицировал двух российских лыжников

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал двух российских лыжников - Александра Легкова и Евгения Белова. Им запрещено участвовать в Олимпиадах. Помимо этого МОК лишил их медалей, завоеванных на Играх 2014 г. в Сочи. Результаты спортсменов были аннулированы. Об этом рассказал адвокат Легкова и Белова Кристоф Вишеманн.

Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпиады-2014. Слушания по делу о нарушениях состоялись 30 октября. «Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Освальда... признала виновными... Легкова и Белова», - говорится в заявлении Вишеманна. При этом комиссия МОК не стала запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

Вишеманн считает решение МОК выходящим за рамки результатов, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По его мнению, дело рассматривалось без расследования и без дополнительных доказательств. Запрет МОК также противоречит решению Спортивного арбитражного суда (CAS). «Решение заслуживает такого скандала, оно не соответствует заявлению президента МОК Томаса Баха о принятии решения только на основе надежных доказательств», - заявил адвокат.

В свою очередь руководство Федерации лыжных гонок России шокировано решением МОК. «Мы получили весть, от которой все в шоке. Готовим документы в CAS», - пояснила ТАСС президент федерации Елена Вяльбе.

«Все, что я мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь», — прокомментировал ситуацию «Р-Спорту» Легков.

Что дарили олимпийцам за победу в Сочи

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Бизнес
Новости

Сергей Полонский занялся бизнесом в сфере дополненной реальности

Ведомости
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Основатель Mirax Group Сергей Полонский запустил проект по разработке технологий дополненной реальности, рассказала агентству RNS помощник бизнесмена Мария Ромаданова.

Проект называется Х: эта платформа позволяет людям, находящимся в разных точках, в 3D-реальности собраться в одном месте, говорит она. Например, когда сотрудник надевает очки, перед ним возникает абсолютно точная цифровая копия станка, а рядом появляется сотрудник, который дает указания нажать определенную кнопку.

Партнеры - компания Awespace, презентация состоится в пятницу, уточнила Ромаданова.

В июле суд признал Полонского виновным по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса («мошенничество») и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако девелопер не стал отбывать срок: он освобожден за истечением срока давности.

По версии следствия, с 2008 по 2009 г. Полонский с совместно с членами совета директоров «Миракс групп» (переименована в Potok) Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым похитил деньги граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Кутузовская миля» и ЖК «Рублевская Ривьера».

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Политика
Новости

В Крыму восстановили поврежденные газопроводы

Ведомости
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что на участках двух крымских газопроводов повреждения были устранены. Об этом он написал на странице в Facebook.

«Ведутся работы по подаче газа на котельные, начаты работы по его пуску в жилой фонд», — уточнил он.

Ранее стало известно, что были обнаружены повреждения на газопроводах в двух местах — в районе Алушты (около населенного пункта Виноградное) и на Южном берегу, вблизи Запрудного. Национальный антитеррористический комитет рассматривает версию подрыва газопровода, также серьезные повреждения получила ЛЭП. Полицейские пытаются установить причины ЧП.

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Бизнес
Новости

У «ВИМ-авиа» отозвали три допуска на полеты за границу

ТАСС
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Межведомственная комиссия при Минтрансе России отозвала у «ВИМ-авиа» допуски на полеты за границу по трем направлениям. Помимо этого компании было отказано в выдаче 16 допусков, говорится в материалах Росавиации.

В частности, допуски отозваны на полеты из Жуковского в Амстердам, из Москвы в Кутаиси (Грузия) и Гаянджу (Азербайджан). В материалах Росавиации уточняется, что решение принято в связи с «невыполнением полетов в течение сезона расписания ИАТА, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск».

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Технологии
Новости

Роскомнадзор может потребовать от Twitter локализовать данные в России раньше срока

ТАСС
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров не исключил, что ведомство может потребовать от Twitter локализовать персональные данные российских граждан в соответствии с законом раньше середины 2018 г. Это может стать зеркальным ответом на действия США по отношению к RT и Sputnik.

Жаров пообещал следить за развитием ситуации с RT и Sputnik. При этом решение по данному вопросу будет приниматься коллегиально. «Все инструменты у нас в руках есть, просто мы гораздо более, скажем так, толерантны и миролюбивы, чем наши американские коллеги», - сказал он.

По его словам, Twitter никак не комментировал необходимость исполнения требований российского законодательства о локализации баз данных на территории России.

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Экономика
Новости

Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

Ведомости
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Инфляция в России за прошедшую неделю (с 24 по 30 октября) осталась на прежнем уровне. Об этом говорится в материалах Росстата.

Неделей ранее потребительские цены в России увеличились на 0,1%, до этого шесть недель подряд изменений не было. С начала года потребительские цены выросли на 1,9%. В сентябре дефляция в России составила 0,1% после исторически рекордной дефляции в августе - 0,5%.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 0,7%, мясные консервы – на 0,2%. При этом сахарный песок подешевел на 1,6%, мука, подсолнечное масло, гречка, рис, пшено, макаронные изделия, вермишель, чай, свинина и колбасы – в среднем на 0,1-0,9%.

Рост цен на овощи и фрукты составил в среднем 2,1%, помидоры и огурцы подорожали на 15,2 и 12,7% соответственно. Цены на бензин не изменились, на дизельное топливо – увеличились на 0,3%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в октябре должна быть на уровне 0,2-0,3%, годовая - 2,7-2,8%.

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Бизнес
Новости

Минтранс отказал «Победе» в новых допусках на рейсы в Европу

Интерфакс
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Комиссия при Минтрансе России не допустила российский лоукостер «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») на регулярные рейсы в немецкий Лейпциг, итальянские Кальяри и Бари. Об этом говорится в материалах Росавиации.

В августе комиссия отказала «Победе» в допусках на регулярные рейсы из Москвы в итальянские Рим, Милан и Бари. Они были отданы авиакомпаниям «Глобус», «Сибирь» и «ЮТэйр» .

Ранее стало известно, что «Победа» подала иск в суд на Минтранс и Росавиацию из-за отказа в августе этого года в допусках на рейсы из Махачкалы в Стамбул и из Краснодара в Тбилиси. Источник «Интерфакса» сообщил, что лоукостер была единственной компанией, желающей получить эти маршруты. В «Победе» считают, что комиссия «не представила никаких обоснований отказа».

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Политика
Новости

Трамп пригрозил отменить лотерею на грин-карты

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Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости прекратить выдавать вид на жительство через лотерейную программу, об этом он написал в своем Twitter.

Террорист (уроженец Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке) попал в США как раз через лотерею, написал Трамп. «Я хочу систему, основанную на достоинствах. Мы активно выступаем за такую миграцию, больше никаких лотерей от демократов. Нам нужно стать гораздо жестче (и умнее)», - отметил он.

Система распределения виз по лотерее была введена в США в 1990 г. Победители получают вид на жительство и разрешение на работу в США.

В августе 2017 г. Трамп поддержал предложение сената вдвое сократить число ежегодно выдаваемых грин-карт. Согласно законопроекту приоритет получат мигранты с хорошим образованием и знанием английского языка, а не с семейными связями в США, сообщала Thе Wаll Strееt Journal.

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Политика
Новости

ЦИК определил дату начала агитации за кандидатов в президенты на телеканалах

ТАСС
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Государственным телеканалам и радиостанциям можно будет предоставлять эфир для агитации за кандидатов в президенты с 17 февраля. Как сообщает ТАСС, это говорится в постановлении Центризбиркома. Комиссия определила порядок жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на телевидении и радио, а также бесплатных печатных площадей в государственных и муниципальных изданиях для проведения кандидатами агитации в СМИ.

По закону агитационный период в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования и завершается в субботу накануне выборов. В день тишины - 17 марта 2018 г. - любая агитация будет запрещена.

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