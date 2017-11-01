Акции «Норникеля» достигли годового максимума

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Полиция рассказала подробности подготовки теракта в Нью-Йорке

Замначальника полиции Нью-Йорка Джон Миллер заявил в среду о том, что подозреваемый в совершении теракта на Манхэттене планировал атаку несколько недель, передает АВС. Ранее сообщалось, что уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, будучи за рулем пикапа, свернул на велодорожку и сбивал на большой скорости всех, кто попадался на его пути.

«По информации следствия, подозреваемый планировал теракт несколько недель и осуществил его от имени «Исламского государства», — заявил он во время пресс-конференции. По его словам, ранее Саипов не был замечен в каких-либо правонарушениях. На данный момент он находится в больнице, сотрудники ФБР его уже допросили. Во время задержания подозреваемый был ранен в живот.

«Похоже, что он почти точно выполнил инструкции, которые «Исламского государство» (запрещенная в России террористическая организация) разместило в соцсетях», - добавил Миллер.

Источники АВС в правоохранительных органах рассказали агентству, что в полиции считают, что Саипов занимался подготовкой к теракту один. У него не было подельников.

Теракт произошел 31 октября приблизительно в три часа дня в Нью-Йорке. В результате наезда пикапа на людей погибли восемь человек, более 10 получили травмы.

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