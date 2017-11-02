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«Инвитро» после обвинений в вывозе биоматериалов получила награду правительства

ООО «Независимая лаборатория «Инвитро», которую недавно депутат Госдумы Геннадий Онищенко обвинил в вывозе биоматериалов россиян за рубеж, получила премию российского правительства 2017 г. в области качества. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление 1 ноября. «Инвитро» наградили за оказание качественных медицинских услуг.

Лауреатов премии определяет Минпромторг. В правительстве считают присуждение этих наград «эффективным инструментом государственного стимулирования организаций», которые стремятся улучшить качество своей продукции и услуг, важным фактором в работе по созданию конкурентоспособной экономики и повышению качества жизни россиян.

Всего премию получили 10 организаций. Среди них Ставропольский государственный аграрный университет, петербургский производитель лекарств и косметики «Вертекс», Саратовский НПЗ, производитель подсолнечных масел и майонеза ОАО «Эфирное», московский проектировщик оборудования нефтяной и нефтехимической промышленности «Гипрогазоочистка», Владимирский хлебокомбинат, «ТаграС-Энергосервис», касимовский производитель индустриального шоколада и кондитерских изделий фирма «Инфорум-пром», новгородский «Медовый дом».

Проблему сбора биоматериалов россиян иностранцами 30 октября поднял президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем объяснил, что сведения об этом Путин получил от спецслужб. 31 октября бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия 1» привел «Инвитро» в качестве примера компании, вывозящей за рубеж биоматериал россиян. Он заявил, что такая работа означает, что США не прекратили свою наступательную военную программу. Онищенко также призвал взять под контроль деятельность иностранных лабораторий, которые собирают биоматериалы в России для изучения.

«Инвитро» на это заявила, что биоматериалы россиян не поставляются за границу, а утилизируются на территории России.