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«Газпром» ответил на заявление «Нафтогаза» о победе в Стокгольмском арбитраже

Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз Украины» выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленный газ, удовлетворив таким образом большую часть требований российской компании. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпрома», поступившем в редакцию «Ведомостей».

«Арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2 018 920 854,91 долларов США, а также проценты с 22 декабря 2017 г. по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки», — говорится в сообщении. Кроме того, арбитраж обязал «Нафтогаз» ежегодно с 2018 г. отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.

Ранее в пятницу украинская компания объявила, что Стокгольмский арбитраж отклонил претензии «Газпрома» к «Нафтогазу» на $56 млрд. «Нафтогаз» утверждает, что добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупок газа у «Газпрома» более чем в 10 раз, в соответствии с фактическими потребностями в газе.

«Газпром» требовал от «Нафтогаза» $56 млрд по задолженности за газ, поставленный в мае — июне 2014 г., а также по соглашению «бери или плати» (когда покупатель обязуется оплатить установленный договором объем вне зависимости от объема реальных закупок) за 2012-2017 гг.

В свою очередь «Нафтогаз» требует от «Газпрома» $16 млрд по контракту на транзит газа через Украину. Ожидается, что суд вынесет решение по иску 28 февраля 2018 г.