Приставы сняли арест с некоторых активов «Системы»
Управление Федеральной службы судебных приставов сняло ограничения на получение доходов по принадлежащим АФК «Система» акциям. Об этом сообщила сама корпорация.
В частности, речь идет о 31,76% акций «МТС», 100% акций «Медси» и 90,47% акций «БЭСК».
12 декабря Арбитражный суд Башкирии арестовал некоторые активы «Системы» в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 131,6 млрд руб. Помимо акций «МТС», «Медси» и «БЭСК» упоминались акции «Детского мира», агрохолдинга «Степь» и другие активы.
Сегодня суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы». Теперь «Системе» осталось выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. до конца марта 2018 г.