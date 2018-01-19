Госдума обязала присваивать «звезды» всем гостиницам
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, обязывающий классифицировать объекты туристической индустрии по уровню сервиса.
Правила затронут все гостиницы и «средства размещения», горнолыжные трассы и пляжи - они будут в обязательном порядке классифицироваться по категориям качества сервиса. За нарушение правил «звездности» предусматривается административная ответственность.
Сейчас классификация туристических объектов проводится в добровольном порядке.
В случае утверждения закона Советом Федерации и подписания президентом новые правила вступят в силу поэтапно: с 1 июля 2019 г. - для гостиниц с фондом более 50 номеров, с 2020 г. - для гостиниц с фондом более 15 номеров, с 2021 г. - для всех гостиниц.
Свидетельство о присвоении определенной категории будет действовать три года, без него предоставление гостиничных услуг запрещается. Присваивать «звезды» будут аккредитованные Ростуризмом организации.
За нарушение новых норм должностные лица будут наказываться штрафом в размере до 50 000 руб., юрлица - в размере до 1/25 совокупной годовой выручки.
Дополнительно Госдума планирует провести слушания по вопросу регулирования работы хостелов.