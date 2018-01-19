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Россельхознадзор запретит ввоз яблок из Боснии и Герцеговины

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины. Об этом говорится в сообщении службы.

Ранее Россельхознадзор обнаружил следы перемаркировки на упаковке новой партии яблок из Боснии и Герцеговины. После проверки оказалось, что яблоки на самом деле поставлены из Польши, сообщил Россельхознадзор. То есть поставщик из Боснии и Герцеговины указал недостоверную информацию о происхождении яблок, уточнила служба.

Запрет поставок начнет действовать 22 января. Он касается также ввоза яблок из Боснии и Герцеговины через третьи страны.