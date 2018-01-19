Дума отклонила законопроект о предельном размере премий руководителям

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Мэра Махачкалы Мусаева задержали по делу о превышении полномочий

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева. Градоначальник помещен в изолятор временного содержания, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Его задержали по статье 91 УКР. Предположительно завтра ему будет предъявлено обвинение, и его арестуют», - пояснил он.

По словам источника, мэра задержали в результате проведения расследования управления ФСБ России по Дагестану при содействии аппарата врио главы республики Владимира Васильева. В управлении СКР по региону подтвердили информацию о задержании Мусаева.

«Информация верная. Мэр задержан. Его допрашивали в СУ СКР по республике в Махачкале», - сказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

В пятницу утром сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Мусаева по ч. 3 ст. 286 УК (совершение действий, выходящих за пределы полномочий, с причинением тяжких последствий).