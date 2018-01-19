Турция одобрила строительство второй нитки «Турецкого потока»
«Газпром» по дипломатическим каналам получил разрешение от властей Турции на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья страны. Об этом говорится в сообщении холдинга.
Проект строительства трубопровода «Турецкий поток» реализуется в соответствии с планом. Строительство идет на трех участках - на берегу в России и Турции, а также в Черном море. «На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению», - приводятся в сообщении слова предправления «Газпрома» Алексея Миллера.
В Турции уже начались работы на строительной площадке приемного терминала. 19 января «Газпром» получил разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. На данный момент все необходимые разрешения со стороны турецкого правительства для морской укладки газопровода получены. «Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 г.», - отметил Миллер.
17 января оператор проекта – 100%-ная дочерняя структура «Газпрома» South Stream Transport B.V. – начала строительство в Турции приемного терминала для морского газопровода.