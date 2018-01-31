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СМИ сообщили о возможной ликвидации совместного проекта «Башнефти» и «Лукойла»

Подконтрольная «Роснефти» «Башнефть» рассматривает возможность расформирования своего совместного предприятия с «Лукойлом» - «Восток НАО», сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, проблемы заключаются не только в сложной геологии, но и разногласиях между компаниями.

«Восток НАО» владеет лицензиями на семь участков в Ненецком автономном округе с запасами около 140 млн т нефти. Однако предприятие больше года не проводит существенных работ, поскольку результаты бурения показали нерентабельность разработки запасов, рассказали изданию два близких к «Башнефти» источника.

В 2018 г. «Восток НАО» должно было решить, стоит ли начинать промышленную разработку участков, за которые «Башнефть» и «Лукойл» заплатили 6 млрд руб. «Восток НАО» по результатам ранее проведенных работ выполнило переоценку ресурсного потенциала участков, на основании которой делается технико-экономическая оценка дальнейших работ», - сообщили РБК в «Башнефти». Информацию о приостановке деятельности или возможной ликвидации совместно предприятия в «Роснефти» и «Лукойле» не комментируют.

Весной 2016 г. «Восток НАО» пробурило две скважины глубиной 4000 м. Скважина на Северо-Ярейягинском участке обнаружила незначительные запасы, сообщал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. О результатах бурения второй скважины не сообщалось. Участок находится на востоке региона в малоизученной Коротаихинской впадине, где глубокое бурение никогда не проводилось. По информации двух собеседников РБК, на участке нашли только воду. По словам источников издания, в 2017 г. «Восток НАО» планировало пробурить еще четыре скважины, однако отказалось от этих планов из-за первого неудачного бурения.

Результаты бурения «Восток НАО» оказались плохими, подтвердил РБК чиновник из Минприроды: буровики не нашли даже так называемых коллекторов - горных пород, способных вмещать жидкие и газообразные углеводороды.

По словам близкого к «Лукойлу» источника, в прошлом году бюджет проекта был практически нулевой, люди просто получали зарплату, а «Восток НАО» не вело никакой деятельности, и проект выглядит мертвым. По его информации, акционеры не выделяют денег на бурение новых скважин и покупку лицензий.

«Башнефть» рассматривает возможность сдать лицензии и ликвидировать совместное предприятие, но пока идея не получила окончательного одобрения, уточняют источники. Однако возможны и другие варианты, говорит один из собеседников: «Башнефть» может продать долю в «Восток НАО», а в случае отсутствия претендентов на актив выйти из совместного предприятия.

Проблемы «Восток НАО» могут быть вызваны не только сложной геологией, но и разногласиями между «Роснефтью» и «Лукойлом», считают два близких к «Башнефти» собеседника РБК. После покупки «Башнефти» «Роснефть» добилась снижения добычи «Башнефть-полюса» и потребовала снизить стоимость перевалки нефти этого совместного проекта через Варандейский терминал «Лукойла» - переговоры о тарифах компании ведут до сих пор.

У «Роснефти» и «Лукойла» не складываются отношения, однако главная причина все же в деньгах, считает старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров: если бы запасы подтвердились, «Башнефть» продолжила бы работу - вероятно, просто выкупив долю «Лукойла», либо на других условиях.