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EBay откажется от PayPal в пользу голландского платежного сервиса Adyen

Интернет-аукцион eBay Inc. откажется от сотрудничества с давним партнером в сфере обработки платежей PayPal Holdings Inc. и перейдет на платформу нидерландского сервиса Adyen NV, сообщает Bloomberg.

PayPal был главным платежным сервисом eBay в течение 15 лет. Срок договора о сотрудничестве между ними истекает лишь в 2020 г. В eBay заверили, что пользователи аукциона смогут расплачиваться через PayPal по крайней мере до июля 2023 г. Переход на платформу Adyen будет постепенным и начнется с Северной Америки.

Смена системы обработки платежей снизит затраты для продавцов и расширит возможности покупателей, утверждает eBay. Adyen принимает платежи в 150 валютах, ее услугами пользуются многие высокотехнологичные компании.

В IV квартале 2017 г. eBay увеличила чистую прибыль на 3% до $618 млн, выручку - на 9% до $2,6 млрд, сообщает «Интерфакс». В 2018 г. eBay прогнозирует рост выручки на 7-9% без учета валютных колебаний до $10,9-11,1 млрд.

Скорректированная прибыль PayPal в октябре - декабре составила 55 центов на акцию при консенсус-прогнозе 52 цента на акцию. Квартальная выручка PayPal подскочила на 24% до $3,7 млрд.