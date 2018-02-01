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Путин заявил о возможном снижении цен на бензин

Президент России Владимир Путин заявил, что в нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин, сообщает «Интерфакс». «Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и, вроде бы, для этого есть возможность», - отметил российский президент.

В некоторых регионах повышение цены обоснованно из-за сложной доставки и неразвитой инфраструктуры, отметил Путин. При этом он отметил, что ФАС должна следить за ситуацией, и пообещал встретиться с руководителем службы.

Нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть и уровнем акцизов, сказал Путин. Цена на нефть держится сейчас достаточно высоко - около 70 за баррель, однако главная причина не только в этом, объяснил он: «Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог».

ФАС не видит предпосылок для увеличения розничных цен на бензин, заявил ранее начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин. По его словам, рост себя исчерпал. В конце прошлого года на АЗС цены на топливо приблизились к историческим максимумам. Главной причиной эксперты называли подорожание топлива на бирже.