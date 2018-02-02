Airbus провел первое испытание беспилотного воздушного такси
Концерн Airbus в рамках проекта Vahana впервые испытал беспилотное воздушное такси Alpha One. Первый тестовый полет состоялся 31 января и завершился успешно, говорится в сообщении компании.
Испытания проводились на аэродроме в штате Орегон. Первый полет продолжался 53 сек., аппарат поднялся в воздух на высоту 5 м и затем благополучно приземлился. На следующий день автомобиль еще раз повторил эти действия.
Аэротакси длиной 5,7 м, шириной 6,2 м и высотой 2,8 м может поднимать груз до 745 кг. Исполнительный директор Vahana Зак Ловердинг назвал успешное испытание большим достижением для аэрокосмической отрасли. По его словам, разработка проекта с проекта «на салфетке» до готового беспилотного аппарата заняла менее двух лет.
Разработкой беспилотных такси также занимаются немецкая Volocopter и китайская Ehang. Они тоже уже провели первые испытания. Летом 2017 г. в мэрии Москвы сообщили о разработке пассажирского аэротакси-беспилотника в «Сколкове».