Принадлежавший Порошенко завод перешел в российскую собственность
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое переводит Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе в федеральную собственность. До этого предприятие находилось в собственности Севастополя,
В пояснении к документу отмечается, что принятое решение ускорит интеграцию завода в оборонно-промышленный комплекс России и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей.
В сообщении на сайте правительства отмечается, что завод является соисполнителем госконтрактов по ремонту военных кораблей. Предприятие включено в реестр организаций российского оборонно-промышленного комплекса.
Севастопольский морской завод был создан в 1783 г. С 2010 г. до начала 2015 г. предприятие контролировалось структурами президента Украины Петра Порошенко.
В конце 2015 г. севастопольский филиал центра судоремонта «Звездочка» подписал с Севморзаводом договор об аренде его основных производственных мощностей сроком на 49 лет.