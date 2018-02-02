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Моисеев может войти в набсовет «Алросы» вместо вице-президента компании

Ведомости
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Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев может войти в наблюдательный совет «Алросы» вместо вице-президента компании Сергея Барсукова. Об этом рассказал Моисеев, передает «Интерфакс».

В набсовете «Алросы» всегда было два представителя министерства финансов, отметил Моисеев. По его словам, Барсуков перешел на работу в «Алросу», тем самым освободив квоту для представителя правительства.

Барсуков занял пост вице-президента «Алросы» летом 2017 г. До этого он работал руководителем департамента финансовой политики Минфина.

«Алроса» продала часть коллекции бриллиантов «Династии»

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Политика
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Собчак сравнила свою известность с популярностью Путина

Ведомости
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Телеведущая Ксения Собчак в интервью агентству Associated Press заявила, что ее известность не уступает популярности действующего президента России Владимира Путина.

«Моя популярность огромна», - заявила она в интервью. «Я - единственный человек <...> который, как Путин, известен всем россиянам. В стране больше нет никого, кто был бы столь же известен, как я», - сказала Собчак. «Я такой человек, которого либо любят, либо ненавидят, но никто не остается равнодушным», - добавила она.

«Я уверена, что вы не найдете ни одного человека в России, который не знает, кто такая Ксения Собчак, разве что трехмесячные дети», - сказала она, отметив, что надеется повторить «эффект Трампа».

По ее словам, России следует развиваться не революционным, а эволюционным путем. «Единственный бескровный путь добиться изменений в России - это эволюция», - отметила Собчак.

Собчак также заявила, что оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК не допустил до участия в президентских выборах, пошел по неверному пути, выбрал стратегию, которая не будет успешной. Его либо посадят в тюрьму, либо он подвергнется маргинализации, считает Собчак.

«То, что я делаю, хорошо для российской оппозиции», - сказала Собчак. «Я свободно говорю о вещах, которые никогда не обсуждались громко с российским обществом в течение многих лет. И я думаю, что это на самом деле самое позитивное, что можно сделать на этих выборах», - отметила она.

Собчак считает, что в «кремлевский доклад» необходимо было добавить виолончелиста Сергея Ролдугина, который в 2016 г. упоминался в так называемом «панамском досье». В материалах, попавших к журналистам-расследователям, утверждалось, что Ролдугин мог быть бенефициаром офшорных компаний, владевших долей в крупнейшем продавце телерекламы «Видео интернешнл» и пакетами «Камаза» и «АвтоВАЗа».

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Политика
Новости

Конгресс США обнародовал меморандум о нарушениях ФБР при расследовании «российского дела»

Ведомости
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Комитет по разведке палаты представителей конгресса США обнародовал меморандум, в котором зафиксированы случаи превышения полномочий сотрудниками ФБР при расследовании дела о «вмешательстве» России в президентские выборы в США. Копию документа опубликовало AP.

В документе комитет ставит под сомнение законность действий некоторых сотрудников ФБР и минюста США в 2016 г., когда в стране проходила предвыборная кампания. В документе говорится о наличии фактов, подтверждающих незаконные действия, например использование сотрудниками спецслужб программы FISA - «негласное наблюдение в целях внешней разведки».

«Комитет выявил серьезные нарушения, повлекшие за собой подрыв общественного доверия», - отметил автор документа, председатель комитета по разведке Девин Нуньес. По его мнению, американцы должны знать, что в США должностные лица критически важных организаций превышают полномочия в политических целях, передает его слова агентство Reuters, также опубликовавшее копию меморандума.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию секретного меморандума. В документе показано, что «многим людям должно быть стыдно за себя», отметил он. «Я думаю, это ужасно. Вы хотите знать правду. Я думаю, что это позор. Происходящее в нашей стране - это позор», - сказал глава государства.

Ранее конгрессмены-республиканцы, заседающие в комитете по разведке палаты представителей, проголосовали за публикацию секретного меморандума, подготовленного под руководством председателя комитета Девина Нуньеса на основании документов ФБР и минюста США.

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Бизнес
Новости

АФК «Система» разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей

ТАСС
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АФК «Система» разместила 10-летние облигации серии 001Р-07 на общую сумму 10 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Всего размещено 10 млн облигаций, номинальная стоимость каждой бумаги составляет 1000 руб.

Ранее сообщалось, что компания собирается разместить облигации на 10 млрд руб. с ориентиром ставки купона 9,8-10%. Организаторами размещения были Газпромбанк, «ВТБ капитал», Sberbank CIB, BCS Global Markets, МТС-банк и East West United Bank S.A.

На данный момент в обращении находятся биржевые облигации АФК «Система» на сумму 48,2 млрд руб.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» из-за погоды перенесет почти 50 субботних рейсов

Ведомости
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«Аэрофлот» собирается из-за неблагоприятных погодных условий перенести 48 субботних рейсов из/в аэропорт «Шереметьево». Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечается в сообщении, 14 авиарейсов из «Шереметьево» с вечера субботы переносятся на воскресенье.

«Под влиянием активного южного циклона в течение суток 3 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах местами снежные заносы», - отмечается в сообщении «Аэрофлота».

Пассажиры будут проинформированы о переносе рейсов через колл-центр. Прибывшие в аэропорт «будут обеспечены всем необходимым в соответствии с законом и стандартами "Аэрофлота", отметили в компании.

Москву засыпало снегом

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Технологии
Новости

Правозащитник подал иск к Минкультуры из-за запрета показа «Смерти Сталина»

Ведомости
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Правозащитник Эрнест Мезак подал в Сыктывкарский городской суд иск к Минкультуры из-за отзыва прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина», передает «Интерфакс».

«Сегодня я и мой соистец Роман Галасун, который живет в Москве, подали административный иск к Министерству культуры в Сыктывкарский городской суд», - рассказал агентству Мезак. По его словам, истцы просят признать незаконным решение ведомства об отзыве прокатного удостоверения у фильма, а также требуют обязать Минкультуры вернуть удостоверение прокатчику. Иск зарегистрирован судом, к производству еще не принят.

Мезак является членом правления комиссии по защите прав человека «Мемориал».

Как проходил первый сеанс запрещенного в прокате фильма «Смерть Сталина»

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Бизнес
Новости

«Технопромэкспорт» может реконструировать четыре ТЭС в Сирии

ТАСС
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«Технопромэкспорт», подконтрольный «Ростеху», может принять участие в реконструкции четырех ТЭС в Сирии в рамках дорожной карты по восстановлению энергетических объектов в стране. Об этом рассказал первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

«Там только тепловые станции в реконструкции, четыре тепловые станции», - передает его слова ТАСС. Как он отметил, на данный момент обсуждается участие российской компании в восстановлении сирийских ТЭС.

Ранее стало известно, что Россия и Сирия подписали дорожную карту по сотрудничеству в области энергетики. Документ подразумевает восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в стране. Подписи под дорожной картой поставили министр энергетики России Александр Новак и его сирийский коллега Мухаммед Зухейр Харбутли.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил, что Сирия собирается сотрудничать по вопросу восстановления энергетических объектов именно с Россией.

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Недвижимость
Новости

«Согаз» выставил на продажу бизнес-центр Freedom Plaza за 1,3 млрд рублей

Ведомости
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«Согаз» выставил на продажу столичный трехэтажный бизнес-центр Freedom Plaza. Здание находится по адресу ул. Доброслободская д. 19, передает «Интерфакс» со ссылкой на электронную торговую площадку «Фабрикант».

Начальная цена здания - 1,27 млрд руб. Дата окончания торгов - 27 апреля 2018 г. Здание было построено в 1912 г., его площадь составляет 6800 кв. м.

Ранее в выставленном на продажу здании располагался офис страховой компании «ЖАСО», вошедшей в группу «Согаз» в феврале 2016 г.

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Авто
Новости

Автопром Германии может потерять больше 100 млн евро из-за масштабных забастовок

Интерфакс
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Некоторые из крупнейших автомобилестроительных предприятий Германии на этой неделе были вынуждены приостановить работу из-за забастовок, суммарные потери могут превысить 100 млн евро. В пятницу сотрудники Daimler, BMW и группы Volkswagen, являющиеся членами профсоюза IG Metal, участвуют в серии 24-часовых забастовок уже три дня подряд, сообщает в пятницу Deutsche Welle.

На прошлой неделе переговоры с работодателями зашли в тупик: компании не согласились на требования профсоюза о повышении зарплаты на 6% за 12 месяцев и праве сократить часы работы для ухода за детьми или престарелыми членами семьи. Автопроизводители предлагали повысить зарплату на 6,8% за 27 месяцев, но выступили против сокращения рабочего времени и дополнительных пособий, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу забастовка достигла заводов Audi и Porsche (группа Volkswagen) в Ингольштадте и Цуффенхаузене, а также предприятий Daimler в Зиндельфингене и Унтертюркхайме, где на работу не вышли около 36 000 человек. На заводе BMW в Мюнхене участие в акции протеста в пятницу приняли около 7000 человек, в Дингольфинге - еще 13 700, работа предприятий была приостановлена.

Ранее в серии забастовок участвовали работники MAN и поставщика автокомпонентов ZF Friedrichshafen.

По оценкам кельнского Института немецкой экономики (IW), общее снижение выручки автопрома в I квартале в результате забастовок составит от 62 млн до 125 млн евро.

Акции Volkswagen подешевели в пятницу на 1%, Porsche - на 3%, Daimler - на 1,3%, BMW - на 1,5%.

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Бизнес
Новости

В новый совет директоров «Газпрома» выдвинули только действующих директоров

Ведомости
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«Газпром» утвердил список кандидатур для выборов в совет директоров – 11 человек на 11 мест. Все претенденты входят в действующий состав совета директоров компании. Это следует из сообщения «Газпрома».

Сейчас в совет директоров «Газпрома» входят предправления «Газпрома» Алексей Миллер, его заместители Виталий Маркелов и Михаил Середа, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, независимые директора Тимур Кулибаев, Виктор Мартынов и Владимир Мау, а также министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Голосование пройдет на собрании акционеров 29 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что годовое собрание акционеров «Газпрома» пройдет в Москве, передавал «Интерфакс». Зубков уточнял, что это может стать последним собранием компании в Москве. В Санкт-Петербурге пока не закончили строительство «Лахта-центра» (новая штаб-квартира «Газпрома». - «Ведомости»), уточнял он. Собрание акционеров компании традиционно проходит в последнюю пятницу июня.

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»

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Политика
Новости

СМИ сообщили о переносе послания Путина Федеральному собранию

Ведомости
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Кремль перенес послание президента Владимира Путина Федеральному собранию на неопределенный срок, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, и двух федеральных чиновников. По словам собеседников издания, новая дата послания еще не утверждена.

В январе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванных собеседников, что послание запланировано на 6 февраля. Официально эта информация не подтверждалась.

В пятницу, 2 февраля, Bloomberg со ссылкой на источники написал, что Кремль решил перенести ежегодную речь Путина ближе к дате выборов президента, которые состоятся 18 марта. Ожидается, что послание президента Федеральному собранию состоится в конце февраля - начале марта, рассказали собеседники Bloomberg. Как отмечает агентство, во время речи Путин перечислит приоритеты своего следующего президентского срока.

В свою очередь газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента пишет, что новая предположительная дата послания президента Федеральному собранию — 27 февраля.

В конце января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что Путин еще не определился со сроками оглашения послания. «Когда президент такое решение примет, мы вас проинформируем», — говорил он.

Близкий к Кремлю источник «Ведомостей» ранее не исключал, что выступление Путина может состояться 8 февраля, другой отмечал, что послание может быть оглашено и позже в течение февраля.

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Политика
Новости

Минфин США увидел угрозу в санкциях против российского госдолга

Ведомости
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Министерство финансов США предупредило, что распространение санкций на новые российские гособлигации и деривативы способно дестабилизировать финансовые рынки и выйти за пределы России, «создавая негативные производные эффекты для глобальных рынков и бизнесов», пишет Bloomberg со ссылкой на доклад минфина. «В особенности расширение санкций грозит снижением конкурентоспособности крупных американских управляющих активами», - пишет минфин, констатируя существенную непредсказуемость результатов таких мер.

В соответствии с подписанным в августе законом минфин США должен был подготовить доклад о последствиях возможных санкций к суверенному долгу России. Документ был передан в парламент в понедельник, но о его содержании не было известно до сих пор.

29 января минфин США представил так называемый «кремлевский доклад». Это список чиновников и бизнесменов, которых США считают близкими к руководству России, – в публичном списке 210 человек. Однако есть и закрытая часть доклада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доклад «беспрецедентным». Попадание в этот список пока не несет за собой каких-либо санкций или ограничений, однако министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что они последуют.

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Политика
Новости

Испания выдала США арестованного российского программиста

Ведомости
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Испанская полиция выдала США подозреваемого в мошенничестве российского программиста. Об этом говорится в сообщении ведомства. Речь идет об арестованном 7 апреля прошлого года россиянине. По мнению испанской полиции, он причастен к контролированию сети ботов Kelihos, заражающих компьютеры вредоносным программным обеспечением (ПО). Боты сети осуществляли кражу персональных данных, а также распространяли спам и различные вирусы-вымогатели. Сеть Kelihos существовала на протяжении десяти лет. В сообщении полиции не раскрывается имя выданного гражданина.

Однако ранее СМИ сообщали, что в Испании по запросу США в апреле 2017 г. был задержан российский программист Петр Левашов.

Об экстрадиции Левашова также сообщает «РИА «Новости» со ссылкой на текст решения суда Испании. «Уголовный отдел Национального суда согласился на выдачу гражданина России Петра Юрьевича Левашова в США, где он обвиняется в ряде преступлений — компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных», — говорится в документе.

20 сентября Россия обратилась к испанской стороне с запросом об экстрадиции Левашова. О предъявленных ему в России обвинениях информации нет. В США обвинения ему предъявили суды нескольких штатов США — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.

Как сообщает Bloomberg, решение о выдаче может быть обжаловано в течение трех дней после уведомления о нем.

9 апреля прошлого года консульский отдел посольства России в Мадриде подтвердил, что в Испании задержан 36-летний петербуржец Петр Левашов. Его супруга Мария тогда говорила, что Левашова в США подозревают в причастности к хакерским атакам во время президентских выборов.

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