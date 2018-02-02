«Технопромэкспорт» может реконструировать четыре ТЭС в Сирии
«Технопромэкспорт», подконтрольный «Ростеху», может принять участие в реконструкции четырех ТЭС в Сирии в рамках дорожной карты по восстановлению энергетических объектов в стране. Об этом рассказал первый замминистра энергетики Алексей Текслер.
«Там только тепловые станции в реконструкции, четыре тепловые станции», - передает его слова ТАСС. Как он отметил, на данный момент обсуждается участие российской компании в восстановлении сирийских ТЭС.
Ранее стало известно, что Россия и Сирия подписали дорожную карту по сотрудничеству в области энергетики. Документ подразумевает восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в стране. Подписи под дорожной картой поставили министр энергетики России Александр Новак и его сирийский коллега Мухаммед Зухейр Харбутли.
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил, что Сирия собирается сотрудничать по вопросу восстановления энергетических объектов именно с Россией.