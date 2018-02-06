Бизнес

Новости

Два партнера «Росатома» вышли из проекта первой АЭС в Турции

Турецкие частные строительные компании Kolin Insaat и Kalyon Insaat вышли из проекта «Росатома» по строительству первой АЭС в Турции «Аккую», сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к российской госкорпорации и проектной компании «Аккую Нуклеар».

По словам собеседника издания, компании могли выйти из проекта, поскольку им не понравились условия, согласно которым поставщики выбираются на тендерной основе. По данным источника, компании планировали привести своих поставщиков. По словам собеседника «Интерфакса», турецкие инвесторы не смогли найти необходимые средства.

Новым партнером «Росатома» в проекте станет турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC, рассказал РБК один из собеседников. Представитель «Росатома» подтвердил факт переговоров с компанией. О том, что в пул инвесторов входит EUAS, подтвердил изданию и руководитель российско-турецкого аналитического центра Айдын Сезер.

Четырехблочная АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 г. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 г. Общий объем инвестиций оценивается в $22 млрд. Предполагается, что 49% в проектной компании «Аккую Нуклеар» «Росатом» продаст турецким инвесторам, сохранив за собой 51%.

В июне 2017 г. соглашение о ключевых условиях было подписано с тремя частными турецкими компаниями Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat. Они должны были получить в проекте 49%. Однако окончательное акционерное соглашение так и не было подписано. В декабре 2017 г. гендиректор «Росатома» Сергей Лихачев говорил журналистам об интересе к проекту со стороны новых турецких игроков.

Турция заключила аналогичное межправительственное соглашение о строительстве АЭС с Японией. Станция Sinop стоимостью $16 млрд должна быть построена к 2023 г. консорциумом японской Mitsubishi Heavy Industries и французской Engie. Турецкие СМИ сообщали, что 49% в проекте получит EUAS.