В Турции назвали сроки начала строительства АЭС «Аккую»

Министр энергетики Турции Берат Албайрак заявил о том, что церемония закладки фундамента АЭС «Аккую», которая возводится в Турции по проекту России, может пройти в конце 2017 г. или в начале 2018 г. при участии лидеров двух стран.

«Было бы прекрасно, если бы АЭС была введена в эксплуатацию до 29 октября 2023 г., когда будет отмечаться 100-летие со дня создания Турецкой Республики», — передает его слова агентство Anadolu.

По его словам, Агентство по атомной энергии Турции проводит детальные исследования для выдачи разрешения на строительство АЭС «Аккую». Как отметил Албайрак, Турция - новичок в сфере ядерных технологий.