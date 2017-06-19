«Росатом» планирует продать инвесторам 49% в «Аккую»

ГК «Росатом» планирует продать турецким инвесторам 49% в АЭС «Аккую», себе оставить 51%, заявила в рамках Атомэкспо-2017 глава долгового финансирования «Русатом энерго интернешнл» (РЭИН) Анастасия Половинкина.

«В настоящий момент почти 100% у "Росатома". После вхождения инвесторов в проект мы планируем, что инвесторы войдут на 49%, а 51% останется за российскими компаниями», – сказала она.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что сумма российских инвестиций в строительство АЭС «Аккую» в Турции составит $22 млрд.

АЭС «Аккую» строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона: так, компании «Росатом» принадлежит почти 100% в капитале АО «АЭС Аккую». В дальнейшем может быть принято решение о продаже инвесторам до 49% в проекте, не менее 51% должно остаться у российской стороны. Проект предполагает строительство четырех блоков мощностью 1200 МВт каждый.