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Зубков объявил о готовности снова купить акции «Газпрома»

Продавший недавно свой пакет в «Газпроме» председатель совета директоров компании Виктор Зубков заявил, что готов снова купить акции, если котировки компании упадут.

«Это нормальное явление, все люди делают так. На падении мы покупаем акции, а на пике продаем. Во всем мире так, и никаких тут нет каких-то там <...> что это связано с компанией. Это мое личное дело, и нет здесь никаких подводных камней. Все мы так делаем. Мы как публичные люди», - сказал он журналистам.

«На падении покупаем акции, когда "Газпром" упал до 118, - это все в открытом доступе - я купил эти акции, а когда он достиг максимума в 150 руб., я продал», - напомнил он. «Завтра опять, если будет падение, я опять куплю эти акции. Это рынок, во всем мире так. Акции для того и нужны, чтобы они ходили на рынке, - продолжил Зубков. - Что, я украл их? Я их купил. Они так в Газпромбанке и лежат, эти деньги. Но, может, подумаю, может, что-то и придумаю. Не знаю, и если честно, даже и не думал об этом».

В минувшую пятницу стало известно, что Зубков 25 января продал свои 0,0007611037% в «Газпроме». Исходя из котировок на Московской бирже на тот момент, этот пакет мог стоить примерно 27 млн руб. Акции Зубков купил в июне 2017 г., когда такой пакет стоил порядка 21,4 млн руб. Суммарные выплаты Зубкову как председателю совета директоров «Газпрома» с июня 2016 по июнь 2017 г. составили 31,1 млн руб.

До этого Зубков уже снижал свою долю в «Газпроме» до нуля. Он впервые стал акционером компании в 2013 г., на следующий год продал пакет, позднее вернулся в число акционеров, а весной 2016 г. - снова вышел.

С 25 января котировки «Газпрома» снизились примерно на 6%.