Бывший премьер Виктор Зубков продал долю в «Газпроме»

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков (справа) продал все принадлежащие ему акции компании. Слева – предправления «Газпрома» Алексей Миллер Максим Стулов / Ведомости

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал все принадлежащие ему акции компании. Как следует из раскрытия компании, до 25 января ему принадлежали 0,0007611037% акций «Газпрома». Затем доля Зубкова в уставном капитале компании сократилась до нуля.

Зубкову принадлежало 179 918 акций «Газпрома». Исходя из котировок на 25 января, этот пакет мог стоить около 26,6 млн руб.

Зубков не впервые снижает свою долю в компании до нуля. Он впервые стал акционером «Газпрома» в 2013 г., а на следующий год — продал пакет. Позднее Зубков вернулся в число акционеров компании. Весной 2016 г. он снова вышел из капитала компании.

В июне 2017 г. Зубков вновь приобрел акции компании и стал владельцем около 0,0008% «Газпрома». Бумаги он покупал в два захода, 8 и 9 июня прошлого года.

В первый день Зубков купил примерно 118 600 акций (тогда они стоили 119,3 руб. за штуку). На следующий день котировки упали до 112,5 руб. на закрытии, и Зубков докупил еще 61 580 акций. Покупка обошлась ему примерно в 21 млн руб.

Бывший премьер Виктор Зубков занимает пост председателя совета директоров «Газпрома» с 2008 г.

Как прошло собрание акционеров «Газпрома» в 2017 году