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Следственный комитет прекратил уголовное дело против руководства «Черкизово»

Управление Следственного комитета по Москве прекратило уголовное дело в отношении руководства группы «Черкизово» по налоговым претензиям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

«Черкизово» отреагировала на замечания налоговиков после проверки, заплатив недоплаченные налоги, штрафы и пени, отметил гендиректор группы Сергей Михайлов.

Об уголовном деле в отношении «Черкизово» стало известно в сентябре. Руководство агрохолдинга подозревали в использовании незаконных офшорных схем для выплаты дивидендов и занижении налоговой ставки, сообщало МВД. Ущерб следствие оценивало в 300 млн руб. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 199.1 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере). «Между фискальными органами и руководством компании возникли технические разногласия», – отвечало тогда «Черкизово». Практика применения налоговых ставок изменилась, но компания узнала об этом несвоевременно, добавлял представитель агрохолдинга.

Семья Игоря Бабаева, которой принадлежит 89,5% акций «Черкизово», рассматривает вопрос продажи всего бизнеса, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в декабре 2017 г. Переговоры идут с тайской CP Foods, а также с основным владельцем группы «Русагро» Вадимом Мошковичем, уточнял собеседник издания.