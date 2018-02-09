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Титов заявил о возможном увеличении списка желающих вернуться в Россию бизнесменов

Список предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию, может быть расширен. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый Партией роста кандидатом в президенты, сообщает «Интерфакс».

Ранее Титов говорил, что в список вошли 16 бизнесменов. Однако заявки подали еще несколько человек, сказал он. Титов не уточнил их точное количество и не назвал ни одно имя.

Титов 3 февраля встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами. На встречу пришли около 40 человек. Он предложил собравшимся вернуться в Россию. В свою очередь Титов пообещал ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной.

Позже список желающих вернуться он передал президенту России Владимиру Путину. По словам Титова, в нем есть бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, экс-гендиректор Подшипникового завода № 6 Константин Капчук, основатель холдинга «МАРТА» Георгий Трефилов, а также бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев, Евгений Рыжов. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.