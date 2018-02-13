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Ростуризм обнаружил 69 отелей, завышающих цены перед ЧМ-2018

Специалисты Ростуризма планируют дважды в месяц проводить проверки ценовой политики гостиниц в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом «Коммерсанту» заявила представитель ведомства Светлана Сергеева. Последняя ревизия ведомства выявила 69 отелей, владельцы которых, по мнению чиновников, неоправданно завышают цены. Из них в Москве расположены девять гостиниц, в Санкт-Петербурге – 26, а в Краснодарском крае – 12.

Максимальное превышение цены – на 833% – было зафиксировано в калининградском гостинично-банном комплексе «Три пескаря», где проживание в номере стоило 20 000 руб. при рекомендованной цене в 2400 руб.

Список отелей, завышающих цены, будет передан в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор. Нарушители могут подвергнуться административным штрафам.

В феврале 2016 г. правительство установило максимальную стоимость размещения в гостиницах городов, принимающих ЧМ. Для Москвы максимальная стоимость одноместного размещения за ночь не должна быть дороже 6970 руб., для «3 звезд» максимум составляет 28 000 руб., а для «5 звезд» – 650 000 руб. Для Санкт-Петербурга зафиксирован диапазон от 7000 до 700 000 руб.

В первый черный список Ростуризма, составленный 19 января, вошел 41 отель. Выявленные нарушения были устранены.