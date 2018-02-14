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Суд назначил день заседания по иску Bayer к ФАС

Арбитражный суд Москвы принял иск немецкого концерна Bayer к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это следует из материалов суда. Кроме того, уже назначен день заседания, оно пройдет 14 марта, указано там же.

Ранее Bayer подал иск против ФАС. Немецкая компания просит признать незаконным решение антимонопольной службы по поводу слияния с Monsanto. ФАС потребовала от Bayer в обмен на одобрение сделки передать значительную часть технологий российскому агропрому.

При этом Bayer исключил возможность ухода из России. Компания пообещала «все возможное» для завершения российский части сделки по слиянию с Monsanto. Если их слияние все же произойдет, то это приведет к появлению крупнейшего в мире производителя гербицидов и генетически модифицированных семян.