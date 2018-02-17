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Миллер: «Северный поток – 2» станет основным коридором для поставок газа в Европу

Газопровод «Северный поток – 2» станет основным коридором поставок газа из России в Европу, уверен председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Центральный транспортный коридор (через Украину) утрачивает свою значимую роль, считает он.

«Поставки газа в Европу через северный коридор, через газопровод "Северный поток – 2" – это самый короткий маршрут поставок российского газа, самый эффективный и самый дешевый», – сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Строительство газопровода планируется начать в 2018 г.

В конце января Nord Stream 2 AG сообщила, что получила разрешение от Германии на строительство и эксплуатацию газопровода. Отмечалось, что переговоры с другими четырьмя странами (Россия, Финляндия, Швеция и Дания) идут по плану.