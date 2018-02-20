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Цена акций UC Rusal упала на Гонконгской бирже

Стоимость акций UC Rusal во вторник снижается на торгах Гонконгской фондовой биржи после новогодних праздников в Китае.

Цена акций российской алюминиевой компании падала на 5,3% к закрытию предыдущей пятничной сессии, к 16.00 (11.00 по мск) падение замедлилось до 4,25% – акции торгуются возле отметки 5,41 гонконгского доллара за бумагу.

В понедельник Гонконгская биржа была закрыта в связи с празднованием в Китае Нового года, потому инвесторы не могли торговать бумагами на фоне корпоративных новостей о UC Rusal.

19 февраля группа «Онэксим» Михаила Прохорова сообщила о продаже 6% акций UC Rusal Zonoville Investments Ltd. Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. В результате Прохоров полностью вышел из капитала компании.

Крупнейшим акционером UC Rusal с пакетом в 48,13% является компания En+ Олега Дерипаски, 8,75% принадлежит «дочке» Glencore – компании Amokenga Holdings, в свободном обращении находится 16,37% акций, еще 0,25% принадлежит менеджменту.

15 февраля стало известно, что UC Rusal 6 февраля получила от Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова уведомление, что Bonico Holdings Co Ltd Владимира Потанина предложила ей продать 4% акций «Норникеля» за $1,47 млрд. По условиям акционерного соглашения Crispian, в свою очередь, предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave Holdings Limited (структура Потанина) – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico.

Whiteleave предложение Crispian приняла. Поэтому UC Rusal для защиты своих интересов тоже решила принять это предложение, правда усомнившись в его соответствии акционерному соглашению. 12 февраля UC Rusal в Высоком суде Лондона потребовала заблокировать покупку акций структурой Потанина.