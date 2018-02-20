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Цена акций «Газпрома» выросла на новостях о перспективах обратного выкупа бумаг

Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже растет после сообщения о том, что совет директоров газового холдинга 5 марта рассмотрит перспективы программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок (GDR).

Цена акций «Газпрома» во вторник выросла почти на 4,5% к закрытию предыдущей торговой сессии, к 12.05 рост скорректировался до 2,78% – акции торгуются возле отметки 142,15 руб. за бумагу.

Рассмотрение вопроса buyback инициировал независимый член совета директоров «Газпрома», председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с материалами по этому вопросу.

8 февраля зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне говорил, что компания анализировала возможность выкупа акций с рынка, однако из-за масштабной инвестпрограммы это представляется малореализуемым в перспективе ближайших двух лет.