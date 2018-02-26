Бизнес

Новости

Матвиенко сравнила новости о банках со «сводками с театра военных действий»

Центробанк и финансовые власти должны следить за своей публичной риторикой, чтобы негативный новостной поток о банковском секторе не подрывал доверие к финансовой системе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета при верхней палате парламента.

«Сегодня новостной поток, который сопровождает банковскую тематику, напоминает сводки с театра военных действий. Мы без конца слышим о банкротствах, отзывах лицензий, выводе активов. Понятно, что все это серьезно снижает доверие к банковской системе», – выступила Матвиенко (цитаты по «Интерфаксу»).

«Поэтому призываю всех участников рынка, финансовые власти внимательно следить за риторикой, а руководство Банка России начать с сегодняшнего заседания и показать всем хороший пример», – обратилась она к участникам мероприятия.

По мнению Матвиенко, потребители банковских услуг и инвесторы в первую очередь должны получать положительную информацию о состоянии сектора со стороны ЦБ, финансовых властей, парламента и узнавать о наличии на рынке надежных частных банков.

Рекламировать конкретные кредитные организации не нужно, однако важно говорить о том, что в России немало хороших добросовестных банков, заключила Матвиенко. Она уверена, что «такие позитивные сигналы найдут положительные отклики и у граждан, и у бизнеса».