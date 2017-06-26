Матвиенко выступила за усиление ответственности за мошенничество в банковской сфере

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что осужденные за преднамеренное банкротство банков и за другие виды мошенничества получают недостаточно жесткое наказание.

«Мошенники заранее готовят банкротства, обходят наше законодательство, они очень способные, у них очень хорошие юристы, они выводят активы, используют другие способы. И когда наступает время Ч, у них все выведено, все спрятано. Тогда дают семь лет условно», – сказала она на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

По ее словам, условный срок за такое нарушение – «нонсенс»: «Нужно, чтобы люди боялись, что можно надолго попасть в тюрьму и миллиарды уже не понадобятся». Матвиенко привела в пример ситуацию с «известным банком». «Миллиарды, по-моему, увели, два года шли суд и следствие. Дали 8 лет, выпустят досрочно – и все, можно ехать потом и на миллиарды шикарно жить», – добавила она. Матвиенко возмутилась, что на предварительном следствии по таким делам «люди сидят, кушают еду из ресторана, маникюры, прически у них, прекрасно себя чувствуют, так как нежесткие условия». «Они и в тюрьме будут сидеть и кушать из ресторана, а потом выйдут досрочно. Какой ущерб государству, которое платит за этих людей», – заключила сенатор.