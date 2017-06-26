Банки
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: ЦБ озаглавил санации

ЦБ создал департамент финансового оздоровления

Он будет заниматься новыми и текущими санациями, структуру возглавил Александр Жданов

Центробанк в пятницу объявил о создании нового департамента финансового оздоровления. Созданная структура будет заниматься новыми санациями банков, проводимыми с участием ЦБ и управляющей компании (УК) фонда консолидации банковского сектора, а также санациями, которые уже проводит с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), уточнил «Ведомостям» представитель ЦБ. Департамент, скорее всего, войдет в блок надзора, который курирует первый зампред Дмитрий Тулин, говорит человек, близкий к регулятору.

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