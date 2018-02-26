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«Роснефть» планирует закрыть совместное предприятие «Башнефти» с «Лукойлом»

«Роснефть» планирует закрыть совместное предприятие подконтрольной ей «Башнефти» и «Лукойла» – «Восток НАО», сообщает РБК со ссылкой на неназванного собеседника, близкого к «Башнефти», и копию письма, которое предправления «Башнефти» Андрей Шишкин и главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев направили главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину. Как пишет РБК, Сечин согласовал ликвидацию - на письме стоит соответствующая резолюция.

«Башнефть» и «Лукойл» создали «Восток НАО» в апреле 2014 г. для разведки и добычи углеводородов в Ненецком автономном округе. Компания принадлежит им на паритетной основе. У «Восток НАО» есть права на пользование семью участками недр, указано на ее сайте.

Из письма следует, что месторождения на участках не были открыты. С 2013 по 2016 г. было пробурено две скважины: первая дала приток нефти с водой, во второй ничего не оказалось. Сейчас «Башнефть» занимается трудоустройством сотрудников «Восток НАО», перенаправляя их на другие проекты. Представители «Роснефти» и «Лукойла» отказались от комментариев. В рамках проекта «Восток НАО» потратили около 15,6 млрд руб.

РБК и ранее сообщал о возможной ликвидации совместного проекта «Башнефти» и «Лукойла». Проблемы заключаются не только в сложной геологии, но и разногласиях между компаниями, уточняли источники издания.