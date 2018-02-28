Бизнес

Новости

Власти Московской области отменили весенние ограничения на проезд грузовиков

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области с этой весны не будет вводить временные ограничения на проезд большегрузного и тяжеловесного транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам на весеннюю просушку дорог.

«Представители бизнеса, в частности перевозчики, подняли вопрос о том, что ежегодно вводится ограничение перевозки для большегрузного транспорта по автомобильным дорогам Московской области - под ограничение на проезд попадает порядка 270 региональных дорог. Мы приняли решение освободить бизнес от этой нагрузки и с текущего года отменить данное ограничение на проезд по региональным дорогам», - приводит ведомство слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игоря Трескова.

По его словам, средств от спецразрешений на проезд в любом случае было «недостаточно для восстановления автодорог». «Мы будем самостоятельно компенсировать те проблемы, которые образуются от перевозок грузов в весенний период времени. Бизнес не ощутит каких-то проблем, и, соответственно, движение по Московской области будет осуществляться в обычном режиме», - отметил министр.

Ежегодно в период с 1 по 30 апреля на региональных дорогах Московской области вводилось временное ограничение движения транспортных средств с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на их оси. Ограничение действовало на более чем 270 участках региональных дорог общей протяженностью более 3000 км.

С 2018 г. по решению Минтранса России весеннее ограничение на проезд грузовиков не будет вводиться на федеральных трассах. Отказ от ограничений на время просушки дорог должен «существенно снизить себестоимость доставки грузов потребителям», считает Росавтодор. Ограничения на трассы более низких категорий оставлены на усмотрение регионов.