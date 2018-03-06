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Гендиректор японской Kobe Steel уйдет в отставку

Гендиректор японской сталелитейной компании Kobe Steel Хирой Кавасаки объявил о своей отставке. Он покинет свой пост в апреле, но останется в совете директоров компании, пока не найдут ему замену, пишет Financial Times.

Кавасаки подал в отставку спустя пять месяцев после крупного скандала. Осенью Kobe Steel призналась, что подделывает документы для некоторых своих металлов. Например, компания 10 лет поставляла алюминий и медь с поддельными сертификатами.

Продукция Kobe Steel, например, использовалась для производства самолетов Boeing, автомобилей Toyota, Nissan, Mazda, Honda, Mitsubishi и Subaru. Пока расследование в отношении компании не выявило какого-либо влияния поддельных документов на безопасность продукции. Люди должны почувствовать, что компания меняется настолько быстро, насколько это возможно, приводит Financial Times слова Кавасаки.