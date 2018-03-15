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Помощник главы Якутии выплатил штраф за дебош на борту самолета «Аэрофлота»

Помощник главы Якутии Евгений Шигапов выплатил административный штраф за деструктивное поведение на борту самолета «Аэрофлота». Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в эфире канала «Россия 24».

Чиновник в феврале был отстранен от полета за неподчинение требованиям экипажа и попытку самовольно проникнуть в кабину пилотов. Шигапов вместе с главой Якутии Егором Борисовым и его супругой Прасковьей Борисовой явились на посадку на рейс Москва – Якутск последними, пытались пройти на борт без предъявления посадочных талонов, при этом словесно оскорбляли членов экипажа и негативно высказывались в адрес авиакомпании.

В итоге они нашли посадочные талоны и сели на свои места. После этого Шигапов, увидев, что из кабины пилотов выходит сотрудник авиакомпании, оттолкнул его и попытался самовольно проникнуть в кабину, требуя личного разговора с командиром воздушного судна.

Чиновника сняли с рейса и передали полиции. Из-за его действий вылет был задержан более чем на час. «Аэрофлот» заявлял, что намерен подать в суд на Шигапова.

«У людей попросили посадочные, люди их не предъявили — они считают, что они большие чиновники и должны сразу сесть. Но стюардесса не может пустить на борт пассажиров без предъявления посадочного талона», — прокомментировал ситуацию Савельев.

При этом Борисов написал на своей странице в Instagram, что конфликт возник из-за того, что сотрудники аэропорта забыли передать ему и его супруге посадочные талоны, которые принесли позже с извинениями.

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