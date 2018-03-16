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«Русснефть» застраховалась по требованию ВТБ от падения цен на нефть

«Русснефть» осенью 2017 г. начала хеджировать риски от падения цен на нефть, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании за прошедший год по стандартам РСБУ. В документе указывается, что рынки по-прежнему ждет «высокая волатильность цен на товары», а падение цены на нефть ниже $35 «может привести к отрицательным финансовым показателям компании».

Для защиты операционного потока «Русснефть» в сентябре 2017 г. купила пут-опционы (право продать базовый актив по фиксированной цене продавцу опциона) и продала колл-опционы (право на покупку базового актива по фиксированной цене). Компания Михаила Гуцериева заключила сделки по хеджированию цен на нефть марки Brent с ВТБ и Промсвязьбанком. Соответствующие инструменты действуют с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2020 г., расчеты проходят ежемесячно.

Пока в связи с ростом цен на нефть компания терпит убытки по этим сделкам: из-за роста цен на нефть, а также «минимального изменения курса рубля по отношению к ценам на нефть» у компании возникли обязательства по колл-опциону и за январь она выплатила банкам 89,9 млн руб., говорится в отчете. Цена Brent в январе увеличилась на 2,5% до $68,13 за баррель, а рубль вырос относительно доллара на 2,3%: 31 января $1 стоил 56,29 руб.

Таким образом, одновременный рост курса рубля и цен на нефть из-за специфики сделок может привести к возникновению убытков у компании, говорится в отчете. Но обязательства по выплатам в случае исполнения колл-опциона значительно ниже, чем прибыль, которую компания получает при одновременном росте и цен на нефть, и курса рубля, пояснил РБК представитель «Русснефти».

Ранее «Русснефть» не использовала производные финансовые инструменты для хеджирования цен на нефть. В 2017 г. компания купила опционы по требованию банка ВТБ, уточнил представитель «Русснефти». Это основной кредитор компании, общий долг которой составляет $1,4 млрд, из них перед ВТБ — $1,27 млрд, напоминает РБК.