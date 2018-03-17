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Стадион к ЧМ-2018 ввели в эксплуатацию в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию стадион к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в России. В пятницу, 16 марта, завершилась итоговая проверка Ростехнадзора, говорится в сообщении Министерства спорта.

Министр спорта Павел Колобков отметил, что место для строительства арены выбрано удачно. «Это уютный стадион, рассчитанный на 45 000 зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города», – сказал Колобков.

Совместная делегация представителей Международной федерации футбола (FIFA) и оргкомитета «Россия-2018» посетила стадион «Ростов» 2 марта. «Эксперты выразили полную удовлетворенность объектом», – сообщило Минспорта.

Первый матч на новом стадионе пройдет 15 апреля, встретятся «Ростов» и «СКА - Хабаровск». Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии.

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