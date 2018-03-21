Дворкович назвал бойкот ЧМ-2018 бессмысленным

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Бойкотирующие Чемпионат мира по футболу в России накажут только самих себя, заявил сегодня председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. «Думаю, что наши коллеги и партнеры наказывают только самих себя. Это бессмысленно, организовано все будет прекрасно, будет лучший чемпионат мира. Мы ждем всех. Если несколько человек не хочет приезжать, это их дело. Как показывает история, ничем хорошим бойкот не заканчивался. Все сборные хотят играть. Мы сделаем все возможное, чтобы все получили огромное удовольствие от чемпионата мира», - сказал Дворкович журналистам.
О том, что члены королевской семьи Великобритании и британские чиновники не будут присутствовать на ЧМ-2018, 14 марта заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Причина - обвинения России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь не идет о бойкоте со стороны сборной Англии. Отказаться от присутствия делегаций на ЧМ-2018 могут Польша, Исландия, Швеция и Дания.
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Реальные располагаемые доходы населения в феврале 2018 г. относительно февраля прошлого года увеличились на 4,4%, сообщает Росстат.
Доходы россиян в годовом выражении увеличились впервые с января 2017 г. – тогда они повысились в связи с единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. До этого доходы росли в декабре 2015 г. и в ноябре 2014 г.
В номинальном выражении доходы населения в феврале 2018 г. составили 31 472 руб. По отношению к январю они увеличились сразу на 34%.
Средняя номинальная зарплата в феврале выросла в годовом выражении на 12,1% до 39 800 руб.
За январь – февраль 2018 г. доходы снизились на 0,8% с учетом прошлогодней январской выплаты, а если ее не учитывать – увеличились на 2,5%.
В целом за 2017 г. реальные доходы россиян снизились четвертый год подряд – на 1,7%. В 2016 г. они упали на 5,8%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%.
В 2018 г. правительство прогнозирует рост реальных доходов на 2,3%.
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери террористическим актом, совершенным против россиян, передает РИА «Новости».
По его словам, на территории Великобритании на двух российских граждан было совершено нападение. «Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию», - пояснил он позицию министерства.
Ермаков заявил, что Москва готова к совместному с Лондоном расследованию. Однако он отметил, что Россию по данному делу ничего не должна предоставлять Великобритании. «Уж точно ничего Великобритании мы предоставлять не должны... давайте совместно проводить расследование с полностью открытыми данными, а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то "Новичков, Старичков", — сказал он.
В свою очередь, представитель британского посольства, присутствовавшая на брифинге для аккредитованных в Москве послов, заявила, что Великобритания предлагала России диалог по делу Скрипаля и до сих пор ожидает ответа на вопрос о том, как отравляющее вещество «Новичок» могло попасть на территорию королевства. По ее словам, Лондон предлагал Москве двустороннее обсуждение, «но пока что мы не получили конструктивного взаимодействия». Великобритания считает, что в России проводятся в секретном режиме разработки химического оружия, что является нарушением международного права. Вместо достоверной информации Лондон получает от России дезинформацию. По ее словам, Москва пытается «спутать факты». Представительница британского посольства отметила, что Лондон имеет право на собственное расследование произошедшего и активно сотрудничает с ОЗХО.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Великобритания не предоставила «реальных доказательств» того, что вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, было произведено в России. «Просьбы о взаимной консультации, разъяснение и предоставление образцов с места трагедии были проигнорированы», – сказал он.
По его словам, в Великобритании проводятся эксперименты с химическим оружием. Разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается британская лаборатория Портон-Даун, которая «по счастливой случайности» находится в нескольких километрах от Солсбери. «Общеизвестным фактом является, и признанным в 2006 году правительством Великобритании, проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека», — отметил он.
4 марта в британском городе Солсбери без сознания были обнаружены Скрипаль и его дочь. Из госпитализировали в больницу в критическом состоянии. По информации следствия, их скорее всего отравили веществом нервно-паралитического типа «Новичок». Официально Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля. В Кремли обвинения отрицают.
Тереза Мэй посетила Солсбери
Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в британский город Солсбери, где был обнаружен отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министра сопровождали врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард и член парламента от Солсбери Джон Глен
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Исторический паб The Mill, рядом с которым на скамейке 4 марта обнаружили Скрипаля с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
«Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия», – заявила Мэй в эфире телеканала «Би-би-си». На фото: полицейское ограждение на месте происшествия
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Ben Stevens / Zuma / TASS
Тереза Мэй и Кир Притчард у места происшествия - на перекрестке туристических маршрутов на набережной реки Эйвон
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Toby Melville/Pool Photo via AP
В среду, 14 марта, Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что к инциденту прямо причастна Россия. На фото премьер-министр беседует с военными
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Ксения Собчак приехала в среду в больницу Волоколамска, куда были доставлены 57 детей с подозрением на отравление. Ранее власти Волоколамского района подтвердили факт выброса свалочных газов на полигоне «Ядрово», расположенном рядом с Волоколамском, из-за чего детям в школах стало плохо.
«Я поговорила с детьми, которые сейчас находятся в больнице, с разрешения их родителей, – сказала Собчак. – Детям, действительно, стало плохо во время занятий. Сейчас сюда направлены врачи из области».
Главный врач больницы Волоколамска пообещал взять кровь у всех детей, которые обратились в больницу с жалобами на недомогание, а также у взрослых, сказала Собчак. Кровь будет отправлена в областную лабораторию для проведения анализа, результаты биохимии будут готовы в четверг, а результаты токсикологии – в пятницу, говорит Собчак. «Я сейчас нахожусь тоже в определенном состоянии и делала токсикологию после последней поездки в «Ядрово», – сказала Собчак. – Любой человек, который делал токсикологию, знает, что это не быстрый процесс».
«Я буду следить за тем, что происходит, и добиваться, чтобы эту свалку закрыли. Но поймите, что они меня тоже могут обмануть, – сказала Собчак. – Выборы закончились, но я все равно буду заниматься вашими проблемами, потому что для меня это не пустой звук» .
Собчак рассказала, что ей перезвонил губернатор Московской области Андрей Воробьев и сказал, что также приехал в Волоколамск и находится на свалке в «Ядрово». «Я настояла на том, чтобы он приехал сюда [к больнице Волоколамска], чтобы поговорить с людьми».
10 крупнейших свалок Подмосковья
Портал Правительства Московской области
Крупнейший в Подмосковье полигон «Тимохово» расположен в Ногинском районе возле одноименной деревни. Он введен в эксплуатацию в 1977 г. Проектная вместимость – 42,5 млн т, полигон может принять еще до 17,8 млн т мусора, то есть полигон способен принимать до 1,1 млн т отходов в год. Закрытие запланировано на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Полигон Тимохово» (здесь и далее данные министерства экологии и природопользования Московской области)
1/10
Портал Правительства Московской области
«Кулаковский» полигон находится недалеко от деревни Манушкино в Чеховском районе. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1959 г. Проектная вместимость – 8,4 млн т, полигон может принять всего 345 000 т мусора. Мощность - до 100 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ПАО «Промэкотех». Закрытие запланировано на 2017 г.
2/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Алексинский карьер» находится под Клином. Его ввели в эксплуатацию в 1993 г. Проектная вместимость – 6,2 млн т, остаточная вместимость – 5,99 млн т. Способен принимать до 400 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ООО «Комбинат». Закрытие запланировано на 2032 год
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Полигон «Торбеево» располагается в одноименном поселке в Люберецком районе. Год открытия Минприроды Подмосковья не называет. Проектная вместимость – 5,96 млн т, остаточная вместимость – 1,86 млн т. Полигон рассчитан на 400 000 т отходов в год. Завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Энергетика и Технология»
4/10
Сергей Бобылев/ТАСС
Полигон «Царево», расположенный в Пушкинском районе, открыт в 1984 г. Проектная вместимость – 4,2 млн т, он способен принять еще 188 000 т отходов. Полигон рассчитан на 200 000 т отходов в год, при этом завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Экопром»
5/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Лесная», расположенный на границе с Серпуховом, начал работать в 2012 г. Проектная вместимость – 3,95 млн т, он способен принять еще 3,38 млн т отходов. Полигон рассчитан на 600 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2019 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Скайвэй»
6/10
МУП «Спецавтохозяйство»
«Воловичи» расположен вблизи одноименной деревни под Коломной. Полигон открыт в 1990 г. и рассчитан на 3,5 млн т отходов. Полигон пока загружен лишь наполовину - в него еще можно вместить 1,87 млн т мусора. В год он способен принимать до 140 000 т отходов. Эксплуатирующая организация: МУП «Спецавтохозяйство». Завершить эксплуатацию планируется в 2034 г.
7/10
involokolamsk.ru
Полигон «Ядрово» – самый молодой. Он открыт недалеко от Волоколамска в 2013 г. Проектная вместимость – 3,3 млн т, он способен принять еще 3 млн т отходов. Полигон рассчитан на 420 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Ядрово»
8/10
Митя Алешковский / ИТАР-ТАСС
«Сабурово» открыт в Щелковском районе в 2003 г. Полигон рассчитан на 2,2 млн т, остаточная вместимость – 390 000 т. Полигон рассчитан на 120 000 т отходов в год. Закрытие запланировано на 2017 г, но точного подтверждения этому «Ведомости» не получили
9/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Малая Дубна» расположен в Орехово‑Зуевском районе, его открытие состоялось в 1959 г. Полигон рассчитан на 2,1 млн т отходов и способен принять еще 354 000 т отходов. Завершить эксплуатацию планируется в 2020 г. Эксплуатирующая организация: ООО МУП «ОЗГПКХиБ»
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Правительство Украины отказалось от дальнейшей реализации программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом говорится на сайте министерства экономического развития и торговли Украины. Программа должна была действовать до 2020 г., она предусматривала устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.
21 марта кабинет министров Украины одобрил проект постановления «О прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 гг.».
«Прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике России в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности», - говорится в сообщении министерства. Действия, которые на протяжении последних нескольких лет Россия систематически предпринимает в отношении Украины, прямо противоречат заявленным в программе целям развития сотрудничества между странами, отмечается в документе.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о готовности Киева расторгнуть программу ради переориентации украинской экономики от навязанной Россией сырьевой привязки, передает УНИАН.
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Достаточность капитала украинского «ВТБ банка» по состоянию на 1 марта находилась ниже норматива, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Нацбанка страны.
Норматив H2 - достаточности или адекватности капитала - украинской «дочки» ВТБ на начало марта находился на уровне 8,18% при необходимом минимуме в 10%.
Действовавшее ранее постановление регулятора позволяло не применять к банкам надзорные меры за нарушения норматива регулятивного капитала (Н1) и достаточности регулятивного капитала (Н2), связанные с переоценкой счетов в иностранной валюте и банковских металлах в связи с ростом после 6 февраля 2015 г. курса валют или вызванные формированием резервов на возможные потери.
В ноябре 2017 г. украинский регулятор отменил это постановление. В то же время мораторий был продлен до конца 2018 г. для банков, которые все еще приводят показатели своей деятельности к нормативным требованиям.
Украинский «ВТБ банк» (ранее - банк «Мрия») основан в 1992 г. Его основным акционером (99,9959%) является второй по величине банк России - ВТБ. По состоянию на начало 2018 г. «ВТБ банк» (Украина) занимал 16-е место по размеру активов среди 84 украинских банков.
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Сильнодействующе отравляющее вещество «Новичок», которым, как считает Великобритания, были отравлены перебежчик Сергей Скрипаль с дочерью, несложно синтезировать, имея нужное оборудование и опубликованную структурную формулу. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов на брифинге в МИД России для иностранных диппредставителей.
Кириллов рассказал, что в 2008 году работавший в СССР химик Виль Мирзаянов опубликовал книгу «Государственные секреты: хроники инсайдера» о программе химического оружия, включающую формулу вещества «Новичок» и процесс его синтеза. «Располагая формулой из данной книги, имея образование университетское, химического факультета, достаточно иметь необходимое оборудование, химические элементы, чтобы без особого труда получить сильнодействующее боевое отравляющее вещество», - сказал Кириллов.
Он добавил, что «именно со слов самого Мирзаянова отравляющее вещество нервнопаралитического действия "Новичок" более чем в 10 раз смертельнее всех известных и ранее разработанных веществ». «Российская Федерация рассматривает факт открытой публикации Мирзаяновым в своей книге формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму», - сказал Кириллов.
Таким образом, подчеркнул он, все вопросы о якобы существовании «Новичка», его свойствах необходимо задать Мирзаянову. «Который работает на правительство США и именно он указывает, что "Новичок" является сильнодействующим боевым отравляющим веществом. Россия не имеет к этому никакого отношения», - подчеркнул Кириллов.
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Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что правительство работает над приданием юридического статуса адресу электронной почты, передает ТАСС.
По его словам, эта тема обсуждалась несколько недель назад у премьер-министра России Дмитрия Медведева. «Он дал указание внести изменения - скорее всего, в Гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство», - добавил Дворкович.
По его словам, в будущем необходимо сформировать реестр электронных адресов. «Адресное пространство в интернете должно стать юридически значимым», - считает он.
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По итогам 2017 г. Сбербанк выплатит акционерам, в том числе государству, значительные дивиденды, заявил президент - председатель правления госбанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Пока еще окончательно не определена сумма, но это будут очень серьезные дивиденды», – сказал Греф (расшифровка его беседы с главой государства приводится на сайте Кремля).
Он напомнил о договоренности с Минфином о поэтапном увеличении дивидендов. Сбербанк согласен увеличить выплаты акционерам до 50% от чистой прибыли по МСФО при условии достаточности капитала первого уровня не менее 12,5%.
«Таким образом, мы будем обеспечивать очень серьезные налоговые платежи, второе - мы будем обеспечивать очень серьезные поступления в бюджет и дивидендные платежи нашим миноритарным акционерам, и в то же самое время мы естественным путем нарастим наш капитал, чтобы обеспечить устойчивость учреждения», – заключил Греф.
На данный момент по размеру капитала первого уровня Сбербанк еще не достиг показателя, соответствующего мировым банкам аналогичного размера, отметил Греф.
Сбербанк по итогам 2017 г., скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО, но окончательное решение в апреле примет наблюдательный совет, говорил ранее Греф.
За 2017 г. Сбербанк заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 38,2% больше результатов позапрошлого года. Если госбанк решит направить на дивиденды 35% прибыли, выплаты составят около 262 млрд руб.
По итогам 2016 г. Сбербанк направил на дивиденды 25% чистой прибыли (135,5 млрд руб.), в 2015 г. – 20% (44,5 млрд руб.). Половина дивидедов поступает в бюджет России через Центробанк (регулятор владеет 50% плюс 1 акция Сбербанка).
Коэффициент достаточности капитала Сбербанка первого уровня в 2017 г. увеличился на 40 базисных пунктов до 11,4%, общего капитала – на 30 б. п. до 13%.
10 крупнейших банков континентальной Европы
Андрей Гордеев / Ведомости
26 февраля Сбербанк стал самым дорогим банком континентальной Европы. Его капитализация превысила во время торгов 91,7 млрд евро
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Mark Lennihan / AP
Таким образом, он обогнал испанский Banco Santander – его капитализация 91,48 млрд евро
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Jacques Brinon / AP
Банк BNP Paribas (Франция). Капитализация – 80,98 млрд евро
3/10
Peter Dejong / AP
ING Groep (Нидерланды). Капитализация – 57,31 млрд евро
4/10
Luca Bruno / AP
Банк Intesa Sanpaolo (Италия). Капитализация – 51,92 млрд евро
5/10
Juan Medina / Reuters
Банк BBVA (Испания). Капитализация – 46,12 млрд евро
6/10
Simon Newman / Reuters
Банк Credit Agricole (Франция). Капитализация – 39,90 млрд евро
7/10
Ints Kalnins / Reuters
Банк Nordea Bank (Швеция). Капитализация – 38,17 млрд евро
8/10
Antonio Calanni / AP
Банк UniCredit (Италия). Капитализация – 38,16 млрд евро
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Lionel Cironneau / AP
Банк Societe Generale (Франция). Капитализация – 37,70 млрд евро
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В больницу Волоколамска в среду были доставлены 57 детей, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. «Сегодня в утренние часы у нас массовое обращение школьников из трех образовательных учреждений по поводу слабости, головокружения. На 14 часов все основные обращения приняты, дети осмотрены. 57 человек - итоговая цифра», - сказал Марков.
Из них госпитализированы пять детей: один - из-за сопутствующего заболевания, четыре человека - по просьбам родителей, этих детей отправили на дообследование, остальных отпустили, говорит Марков. «Мы опросили детей, жалобы на тошноту, головокружение, рвоту связывают с неприятным запахом, который шел со стройки, со свалки. Мы изучили состояние газа. Уровень газа в пределах нормы», - говорит Марков. Он уточняет, что клинические симптомы, по их данным, не связаны с концентрацией в воздухе тех или иных веществ.
Министерство здравоохранения рассчитывает разобраться в причинах недуга детей: в Волоколамск отправили аллергологов и токсикологов, а главный педиатр находится в волоколамской больнице, говорит он. «Хотим сами разобраться, что же привело к такому состоянию, что вызывало такое массовое обращение. Поэтому анализы будут проведены широкого спектра, с использованием основных данных по токсикологии», - уточнил Марков.
Ранее мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил «Ведомостям», что в больницу доставили около 20 детей, им стало плохо от запахов с полигона «Ядрово». По словам Лазарева, за медицинской помощью обращаются и взрослые, но точных данных о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города. Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать».
Учеников волоколамской школы № 2 увезли в больницу на скорой помощи, сообщило ранее «РИА Новости».
«Только на моих глазах из школы увезли восемь детей на "скорой", дети жаловались на головную боль и тошноту, врачи при осмотре детей не ставили никаких диагнозов», – сказал «Ведомостям» житель Волоколамска юрист Олег Акимов. Остальных детей родители забрали из школ и детских садов, говорит он, точные диагнозы врачи не сообщали.
В местной администрации агентству сообщили, что на полигоне «Ядрово» в ночь на 21 марта произошел выброс свалочного газа, его источник выявлен и ликвидирован.
Власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона «Ядрово» еще 6 марта. На полигоне из-за нарушений правил эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.
10 крупнейших свалок Подмосковья
Портал Правительства Московской области
Крупнейший в Подмосковье полигон «Тимохово» расположен в Ногинском районе возле одноименной деревни. Он введен в эксплуатацию в 1977 г. Проектная вместимость – 42,5 млн т, полигон может принять еще до 17,8 млн т мусора, то есть полигон способен принимать до 1,1 млн т отходов в год. Закрытие запланировано на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Полигон Тимохово» (здесь и далее данные министерства экологии и природопользования Московской области)
1/10
Портал Правительства Московской области
«Кулаковский» полигон находится недалеко от деревни Манушкино в Чеховском районе. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1959 г. Проектная вместимость – 8,4 млн т, полигон может принять всего 345 000 т мусора. Мощность - до 100 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ПАО «Промэкотех». Закрытие запланировано на 2017 г.
2/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Алексинский карьер» находится под Клином. Его ввели в эксплуатацию в 1993 г. Проектная вместимость – 6,2 млн т, остаточная вместимость – 5,99 млн т. Способен принимать до 400 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ООО «Комбинат». Закрытие запланировано на 2032 год
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Полигон «Торбеево» располагается в одноименном поселке в Люберецком районе. Год открытия Минприроды Подмосковья не называет. Проектная вместимость – 5,96 млн т, остаточная вместимость – 1,86 млн т. Полигон рассчитан на 400 000 т отходов в год. Завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Энергетика и Технология»
4/10
Сергей Бобылев/ТАСС
Полигон «Царево», расположенный в Пушкинском районе, открыт в 1984 г. Проектная вместимость – 4,2 млн т, он способен принять еще 188 000 т отходов. Полигон рассчитан на 200 000 т отходов в год, при этом завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Экопром»
5/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Лесная», расположенный на границе с Серпуховом, начал работать в 2012 г. Проектная вместимость – 3,95 млн т, он способен принять еще 3,38 млн т отходов. Полигон рассчитан на 600 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2019 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Скайвэй»
6/10
МУП «Спецавтохозяйство»
«Воловичи» расположен вблизи одноименной деревни под Коломной. Полигон открыт в 1990 г. и рассчитан на 3,5 млн т отходов. Полигон пока загружен лишь наполовину - в него еще можно вместить 1,87 млн т мусора. В год он способен принимать до 140 000 т отходов. Эксплуатирующая организация: МУП «Спецавтохозяйство». Завершить эксплуатацию планируется в 2034 г.
7/10
involokolamsk.ru
Полигон «Ядрово» – самый молодой. Он открыт недалеко от Волоколамска в 2013 г. Проектная вместимость – 3,3 млн т, он способен принять еще 3 млн т отходов. Полигон рассчитан на 420 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Ядрово»
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Митя Алешковский / ИТАР-ТАСС
«Сабурово» открыт в Щелковском районе в 2003 г. Полигон рассчитан на 2,2 млн т, остаточная вместимость – 390 000 т. Полигон рассчитан на 120 000 т отходов в год. Закрытие запланировано на 2017 г, но точного подтверждения этому «Ведомости» не получили
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Портал Правительства Московской области
Полигон «Малая Дубна» расположен в Орехово‑Зуевском районе, его открытие состоялось в 1959 г. Полигон рассчитан на 2,1 млн т отходов и способен принять еще 354 000 т отходов. Завершить эксплуатацию планируется в 2020 г. Эксплуатирующая организация: ООО МУП «ОЗГПКХиБ»
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Все 28 визовых центров Польши в России приостановят работу с 27 марта.
«20 марта - последний день приема документов в региональных визовых центрах, 22 марта – последний день приема документов в Москве, с 21 марта региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, с 23 марта визовый центр в Москве будет работать только на выдачу готовых паспортов», — отмечает визовый провайдер VFS Global.
С 23 марта подать заявление на получение визы можно будет только через консульский отдел посольства Польши в Москве. Перед этим необходимо предварительно зарегистрироваться.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина пояснила «Интерфаксу», что прекращение работы визовых центров - явление временное и не связано с политикой. В начале апреля работа визовых центров должна возобновиться, уточнила она.
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Один из основателей и бывший исполнительный директор Uber Трэвис Каланик вложит $150 млн в стартап City Storage Systems. Это позволит ему стать основным акционером компании, которую он и возглавит, сообщил сам Каланик на своей странице в Twitter.
City Storage Systems занимается перепрофилированием проблемных объектов недвижимости, в частности парковок и промышленных объектов. Активам на общую сумму в $10 трлн нужно будет найти новое применение для цифровой эпохи в ближайшие годы, отмечает Каланик. Кроме того, он пригласил всех желающих работать в этом стартапе связаться с ним. Пока в City Storage Systems всего 15 человек.
Каланик ушел в отставку летом 2017 г. после череды скандалов. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. После этого он продал пакет акций агрегатора такси на $1,4 млрд, сообщал источник Forbes.
10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов
Richard Drew / AP
Сервис Snap вышел на биржу в марте 2017 г. Годом ранее компания была оценена еще выше – Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap, владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, сообщал в августе Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение
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Lucy Nicholson / REUTERS
У первых инвесторов компании Google было условие для ее развития – сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин должны были передать управление внешнему директору. Им стал Эрик Шмидт, который ко времени IPO довел выручку до $1,42 млрд, а к своей отставке в 2011 г. – до $30 млрд. В будущем основатели стартапов начали бунтовать против того, что их заменяют на менеджеров. Но, заключает CB Insights, в случае с Google внешний руководитель стал находкой
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Wikipedia
Alibaba предложила инвесторам 13% акций. IPO китайского интернет-гиганта стало крупнейшим в 2014 г. и одним из крупнейших за все время существования бирж. Банки-андеррайтеры даже увеличили объем размещения, и после продажи дополнительных пакетов он вырос до $25 млрд c первоначальных $21,8 млрд
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Pixabay
В 2014 г. Facebook провернул самую большую частную сделку с компанией в истории, купив WhatsApp. Фонд Sequoia Capital – единственный инвестор мессенджера, – вложив с 2011 г. $60 млн в трех раундах и получив за них 18% компании, вмиг заработал $3 млрд. Для Sequoia Capital важен сам факт, что WhatsApp была куплена именно Facebook. Десятью годами ранее фонд встречался с Марком Цукербергом якобы для инвестиций в Facebook. Но Цукерберг намеренно опоздал на встречу и произнес речь «Десять причин, почему вам не стоит заниматься инвестициями». «Я думаю, мы действительно обидели фонд, и мне правда за это стыдно», – говорил позже Цукерберг
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестор Питер Тиль в 2004 г. вложил в Facebook $500 000, но больше в проект не инвестировал – считал, что его переоценивают. Не изменил он свое мнение и после того, как венчурные компании Accel Partners и Breyer Capital вложили в соцсеть в 2005 г. $12,7 млн в обмен на 15% акций Facebook. Тиль называл недоверие к Facebook самой большой ошибкой в жизни. В 2009–2010 гг. фонд DST Global I Юрия Мильнера и Алишера Усманова скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг»
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Максим Стулов / Ведомости
Stemcentrx – биотехнический стартап, который специализируется на лечении онкозаболеваний. Инвесторы видят в таких стартапах не только прорывные технологии, но и риски. «Люди, которые занимаются биотехом, говорят, что их идея может сработать в 50% случаев, но на самом деле может сработать в одном из 10. И ты действительно напуган», – комментирует проект Тиль (цитата по CB Insights)
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Евгений Разумный / Ведомости
В ходе первичного размещения Twitter доля раннего инвестора сервиса Union Square Ventures была оценена в $863 млн. В 2007 г. фонд участвовал в инвестиционном раунде на сумму $5 млн. Дальше суммы лишь росли. Twitter привлекал и российские деньги. В 2011 г. DST Global Юрия Мильнера оценил сервис в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Причем, как недавно выяснилось, в сделке участвовали деньги ВТБ. В июле 2011 г. банк купил за $191 млн акции зарегистрированного на острове Мэн DST Investment 3. Именно этот фонд использовался для покупки общей доли DST в Twitter
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FarmVille
Zynga разрабатывает игры и получила известность благодаря игре Farmville для Facebook. «Создание игр для передовой социальной сети – это большая идея», – поддерживал компанию сооснователь венчурного фонда Union Square Ventures Фред Уилсон. Из российских венчурных предпринимателей в разработчика поверили DST Global Алишера Усманова и Юрия Мильнера и Mail.ru Group, которые в 2011 г. владели 5,8% акций компании
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LendingClubTeam
В ноябре 2013 г. сервис p2p-кредитования Lending Club получил $57 млн инвестиций от DST Global и Coatue Management. Когда в 2014 г. платформа вышла на биржу, она собрала в 20 раз больше заявок, чем могла исполнить. Цена акций в первый день торгов подскочила на 56%
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Wikipedia
Израильская Mobileye была основана в 1999 г., она производит системы компьютерного зрения. Ее технологии, в частности, использовались и в беспилотнике Model S Tesla Motors. В 2017 г. компанию Mobileye приобрела Intel за рекордные для Израиля $15,3 млрд.